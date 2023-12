Chicotazos en Coapa: Cristian Calderón a una firma de fichar con América

Cristian “Chicote” Calderón (Foto: Twitter/ @Chivas)

Pareciera que el día de los inocentes se extendió por un par de días más, pero lo cierto es que no, América pretende renovar posiciones clave como lo son los laterales que ocupaban Miguel Layún (ya retirado) y Luis Fuentes, quién aún le han dado confianza para seguir defendiendo el arco azulcrema, no obstante están pensando en el futuro y por consiguiente el ganar la copa número 15 haría una meta casi inalcanzable su estado para su acérrimo rival la Chivas de Guadalajara que podría quedar a tres copas de distancia del actual monarca. Es por ello que diferentes nombres empezaron a sonar entre ellos Omar Campos de Santos Laguna y Gerardo Arteaga, seleccionado nacional y actualmente militante del fútbol de Bélgica.

Arteaga al parecer plantea seguir en el viejo continente por un rato más y con Campos nunca se llegó un acuerdo porque no se pudo convencer al joven defensor de agregarse a las filas de los oriundos de Coapa y aunque parezca algo no creíble, América parece estar cerca de fichar a su verdugo, ex jugador de su entrañable contrario las Chivas del Guadalajara y al quedar como agente libre, una fuente muy confiable dentro de los comentaristas deportivos, hizo oficial que ya existen acercamientos de la directiva águila con el jugador para unirlo a sus filas de cara al nuevo torneo, al parecer se ha confirmado que lo único que falta es la firma del jugador.

Chicote Calderón festeja el único gol del clásico nacional en el partido de ida de los cuartos de final (Foto: Twitter @Chivas)

De confirmarse esta información el “Chicote” estaría viajando a la Ciudad de México, apenas arrancando el año para unirse a las filas del equipo más odiado de su anterior equipo y al más puro estilo de Luis Figo puede que esta incorporación en verdad duela a los chivahermanos. No es una coincidencia realmente ambos equipos han intercambiado jugadores el ejemplo es el de Alejandro Zendejas quién ya fue campeón con ambas escuadras y regresando en el tiempo el Maza Rodríguez de la misma manera campeonó con ambos equipos. Asimismo muchos de los grandes jugadores que comparten el salón de la fama han vestido ambas playeras, Oswaldo Sánchez, Oribe Peralta, Luis García, el Oso González y Javier Aguirre, por no decir otros.

Soccer Football - Liga MX - Final - America v Tigres UANL - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - December 17, 2023 America's Alejandro Zendejas celebrates with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Raquel Cunha

Los internautas no dejaron escapar los reclamos, incluso algunos comentaristas pues consideran que dados los escándalos por los que atravesó la temporada pasada y razón por la que no fue renovado, no creen posible que América le de la oportunidad de volver a retomar su nivel.