‘Ganó Holanda’, el narcocorrido de Calibre 50 que recuerda la captura la captura de ‘El Chino Ántrax’ en Ámsterdam

El narcocorrido que recuerda la captura de 'El Chino Ántrax'

Rodrigo Aréchiga Gamboa fue recordado en 2015 por el grupo Calibre 50, quien le compuso el tema ‘Ganó Holanda’, en el que se relata el momento exacto en el que era esperado por las autoridades en el aeropuerto de Ámsterdam unas horas antes del inicio del 2014.

‘El Chino Ántrax’ era alguien que acostumbraba presumir de sus lujos en redes sociales, así como de sus múltiples viajes. Uno de sus errores fue que en redes sociales compartió una foto en la que anunciaba que muy pronto viajaría a Europa, donde lo capturaron los agentes.

La canción comienza hablando de una pistola de colección que tenía, misma que la tenía como una reliquia, sin embargo, jamás se supo quién se la regaló.

“Me gustó la vida recia, hice cosas malas, buenas y una súper del 40, me enseñó a la vida, hay que apostarle y batallarle, para no ser del montón, hay historias que contar y amigos que recordar, más no quiero contagiarles mi dolor, tanto tiempo la perreé, gané y probé del poder, por inercia ya me tocaba perder”, comienza el tema de Calibre 50.

En otro fragmento recuerda cómo fueron sus inicios, al recordar cuando vendía hamburguesas para mantener a su familia, además de lavar automóviles, pero un día decidió ingresar al Cártel de Sinaloa, por invitación de un hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, con quien convivió en su infancia.

'El Chino Ántrax' fue capturado (Infobae)

“No hice pacto con el diablo, no firmé ningún contrato, al contrario, siempre a dios me encomendé, no olvido las hamburguesas que vendía, ni los carros que lavé, la balanza se inclinó, puse todo a mi favor y lo que tanto esperé por fin llegó, el dinero me sobró y no lo niego me ayudó y aquel perro se convirtió en un señor”, sigue al recordar cuál fue su primer trabajo antes de ingresar al Cártel de Sinaloa.

En esta estrofa detalla como fue que dieron con él dentro del aeropuerto, al afirmar que fueron varias las personas que lo rodearon y que de no ser así “no hubieran logrado su cometido”.

“Festejando el año nuevo, con puro champagne del bueno, ese día nunca lo voy a olvidar, los güeros de las paletas, me atoraron en la sala de abordar, era gente de Interpol, de la DEA, qué sé yo apenas juntos y pudieron detenerme, es el gusto que me llevo y sé que sería otro juego, si hubiera cargado con mi cinco-siete”, el momento exacto en el que lo estaban esperando en Países Bajos.

El tema finaliza con la frase “fui víctima de la envidia”, pero también se culpa así mismo debido a que siempre le gustó presumir, lo que hizo que sus rivales tuvieran fácil del camino para entregarlo con la DEA.

“Fui blanco de la envidia, tal vez yo la llamé, quise comerme al mundo y lo que había en él, como llueve se seca, el café se enfría, un día toreé a mi suerte, ganó Holanda”, finalizó.

Las fotos fueron compartidas a través de Instagram Crédito: @miauuuu5_7

Se convirtió en testigo protegido

Tras su arresto, Rodrigo no tuvo otra opción más que convertirse en delator, por lo que dio información sobre el Cártel de Sinaloa que ayudó a la captura de importantes integrantes, en los que podría estar Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien días más tarde fue recapturado.

‘El Chino Ántrax’ consiguió quedar bajo arresto domiciliario en 2020, pero él quería volver a la vida del narcotráfico, por lo que decidió fugarse de Estados Unidos y regresar a Culiacán, donde fue privado de su libertad y horas más tarde localizaron su cuerpo junto con el de su hermana y su cuñado, los tres dentro de un automóvil BMW que fue abandonado en un predio.