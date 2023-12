RBD en el Estadio Azteca: horario para apertura de puertas, costo de estacionamiento y bolsas permitidas

La banda mexicana pop RBD durante su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el jueves 30 de noviembre de 2023. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Durante la noche de este 21 de diciembre, el Estadio Azteca se llenará con los fans más fieles de RBD, pues Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez y Dulce María darán el último concierto del Soy Rebelde Tour y aquí te decimos todos los detalles que te hacen falta saber.

Aunque aún faltan algunas horas para que inicie el show, varios seguidores de la banda ya se están congregando a las afueras del Coloso de Santa Úrsula para apartar su lugar en los accesos General A y B.

Apertura de puertas, estacionamiento y bolsas permitidas

Hace unos momentos, Ocesa compartió que las puertas se abrirán a partir de las 16:30 horas y se espera que el show inicie a las 21:00 horas.

Si vas a ir en automóvil, sí hay opción para estacionarte, sin embargo, éste dará servicio a partir de las 13:30 horas y tendrá un costo de 300 pesos.

La agrupación mexicana dio su primer concierto en el Foro Sol. (Archivo Infobae)

Algunos de los artículos que no estarán permitidos son los siguientes:

Pancartas que puedan obstruir la vista Ropa que funcione con pilas Alimentos y bebidas que no se hayan comprado en el lugar Sustancias ilegales, cigarros o encendedores

Durante los últimos meses, otro elemento que ha causado controversia en los conciertos es el tipo de bolsas que está permitido ingresar. Respecto a ello, la empresa organizadora puntualizó que sí estarán permitidas:

Bolsas que sean de pl ástico transparente, vinil o pvc y que no superen las siguientes medidas: 30.5x30.5 centímetros

Bolsos de mano pequeños con asa o sin asa y que no rebasen estas medidas:16.5 x11.5cm

Bolsa de plástico tipo ziploc

Las que no podrán acceder al recinto son las cangureras que no sean transparentes, hieleras, maletines o mochilas que no sean transparentes y sean grandes.

Te recomendamos tener estos puntos en cuenta para que no tengas contratiempos a la hora de ingresar al Estadio.