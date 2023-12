¿Por qué la esposa de ‘El Mencho’, líder del CJNG, pasará 5 años en prisión?

Rosalinda González Valencia. (Foto: Archivo)

El fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, ha sido descrito por las autoridades de Estados Unidos como un fantasma, pues rara vez se ha dejado ver en público y ha logrado permanecer oculto en algún lugar de Jalisco o Michoacán. Sin embargo, su familia no ha corrido con la misma suerte.

El pasado 17 de diciembre de 2023 se dio a conocer que Rosalinda González Valencia, esposa de ‘El Mencho’ y hermana del líder de ‘Los Cuinis’, fue sentenciada a cinco años de prisión tras pasar más de 25 meses recluida en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”, prisión ubicada en Coatlán del Río, Morelos.

Con ello, ‘La Jefa’ ―como también es conocida dentro del CJNG― oficialmente forma parte de la lista de los familiares de Oseguera Cervantes que se han enfrentado a la justicia derivado de sus actividades criminales, tal como en su momento lo hizo Jessica Johanna Oseguera González, alias ‘La Negra’, hija mayor de la pareja; y Rubén Oseguera González, ‘El Menchito’, el único hijo, extraditado a Estados Unidos.

(Fotoarte: Infobae México/Jovani Silva)

También se convierte en el segundo miembro de la familia Oseguera-González que actualmente permanece tras las rejas, pues ‘La Negra’ obtuvo su libertad en 2022.

Pero, ¿por qué razón fue condenada Rosalinda González Valencia?

Esposa de ‘El Mencho’ apeló la sentencia

La mujer originaria de El Naranjo, una pequeña comunidad rural de Aguililla, Michoacán, fue encontrada culpable por la jueza Guillermina Matías Garduño de ocultar movimientos financieros (acto vinculado al delito de lavado de dinero).

Según señaló la togada, ‘La Jefa’ realizó dicha acción entre 2015 y 2016 en una cuenta bancaria vinculada a un autolavado, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco.

La defensa de González Valencia precisó que fue sentenciada por no haber acreditado la procedencia legal de 75 mil pesos en una cuenta que está a nombre de su hija, ‘La Negra’, quien también es buscada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Por tal motivo, Víctor Francisco Beltrán informó que apeló la sentencia ante un Tribunal de Morelos, pues la FGR acusó a la esposa de ‘El Mencho’ de adquirir y transferir fondos, no de ocultarlos, por lo que argumentan que no puede ser condenada por dicho delito.

“No se demostró que la señora pertenezca a un grupo de la delincuencia organizada. No se demostró que haya operado con recursos de procedencia ilícita. No se demostró que haya lavado dinero y no se demostró que haya manipulado las cuentas bancarias”, apuntó, según reportes de MVS Noticias.

Rosalinda (Foto: Policía Federal)

Cabe recordar que Rosalinda González fue detenida por primera vez en Zapopan, Jalisco, en mayo de 2018. Sin embargo, tras el pago de una fianza de 1.5 millones de pesos fue puesta en libertad, con la condición de presentarse de manera periódica a firmar.

En noviembre de 2021 fue reaprehendida debido a que faltó a las medidas impuestas por la justicia. Desde entonces ha permanecido recluida.