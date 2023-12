Shanik Berman se rompe ante el bullying que ha sufrido por pedirle perdón a ‘Pepillo’ Origel: “Me dicen descerebrada”

Shanik Berman lloró al recordar los ataques que ha recibido por hincarse para perdirle perdón a 'Pepillo' Origel. (Crédito: YouTube: Unicable)

Hace unos días, Shanik Berman y Juan José Origel protagonizaron un momento inesperado en el programa Con Permiso del canal Unicable. La presentadora, quien suele ser una colaboradora habitual en dicha emisión, se arrodilló para pedirle perdón a ‘Pepillo’ por hablar de su vida privada durante un segmento radiofónico.

El incómodo momento se volvió viral en redes sociales y generó un sinfín de críticas hacia la periodista de espectáculos, comentarios que terminaron por pasarle factura.

En una reciente emisión del programa radiofónico de Maxine Woodside, Shanik Berman se quebró al abordar la polémica que generó su acción, la cual, dice, no tenía la intención de abonar más al distanciamiento que se dio entre ella y ‘Pepillo’ Origel.

¿Por qué le pidió perdón Shanik a Juan José Origel?

En agosto, durante una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, Juan José Origel dejó entrever que se encontraba contento en temas del corazón, aspecto de su vida que abordó sin dar muchos detalles de su pareja.

“Lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hacía mil años que no sentía, así, te lo juro. Digo, ya no tengo edad de estarme enamorando ni de andar haciendo esto ni nada, pero me encontré una persona que realmente vale mucho la pena”.

La breve declaración de ‘Pepillo’ fue tema de conversación en redes sociales. Ante el interés que generó la noticia, Shanik Berman dio detalles sobre la identidad del galán del presentador, indiscreción que molestó a Origel, quien durante una emisión de Con Permiso aseguró que no volvería a invitar a Shanik a su programa.

Pero para sorpresa de los televidentes, Shanik estuvo como invitada la semana pasada: “Déjenme contarles que hace unos días Shanik Berman en su programa de radio y de todo, también ahí en el programa de Maxine habló de mí, se hizo más escándalo de todo, que si andaba yo con quién, de dónde sacaría las edades, de dónde sacaría tantas cosas? Bueno, pues qué creen. Bienvenida, mi querida Shanik”, dijo ‘Pepillo’ al inicio del programa.

Luego de ser presentada, Shanik habló de su ascendencia judía y comentó que, aunque ellos no deberían hincarse nunca, en esa ocasión lo haría para pedirle perdón a Juan José Origel por el daño que le hizo.

El incómodo momento fue tendencia en redes sociales, donde Shanik fue tachada de no tener dignidad.

La periodista se puso de rodillas ante su amigo Crédito: YouTube@Unicable

Shanik afirma que sufre ansiedad por el bullying que ha recibido en redes

A una semana del polémico encuentro, Shanik rompió en llanto en Todo para la Mujer al hablar de las crisis de ansiedad que ha sufrido a causa de los crueles comentarios que ha recibido en sus redes sociales.

“Dicen que no tengo dignidad, que soy un asco. Me arrodillé porque no aguanto que estén peleados conmigo. Me dijeron que no valgo nada. Es lo que están diciendo en redes”, explicó Shanik, quien recordó en duro pasado de su familia, quien emigró a México para huir de los nazis.

Entre lágrimas, Shanik confesó que ha llegado a creer que la gente tiene razón, pues quizá no fue educada para desarrollar amor propio, comentario que en el que los conductores de Todo para la Mujer no estuvieron de acuerdo y le pidieron valorarse más.

Shanik indicó que los ataques no solo se han enfocado a ella, también han alcanzado a su hija, la empresaria Karla Berman: “Lo que está diciendo la gente de mí es que yo no valgo nada, que soy una porquería, que de dónde salió mi hija tan inteligente si yo soy una descerebrada”.

Finalmente, Maxine Woodside y su equipo de colaboradores le pidieron a Shanik no tomarse tan en serio los ataques que ha recibido en redes sociales, ni el reproche de Juan José Origel, quien también se dedica a comentar la vida de otras celebridades.