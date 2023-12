Yeri Mua confirma colaboración con Bellakath: “Que se ataquen todos los que se tengan que atacar”

Las cantantes femeninas mexicanas, Bellakath y Yeri Mua, están dejando su huella en el género urbano y conquistando las redes (Archivo)

Si hay dos cantantes femeninas y mexicanas que están conquistando el mundo del reggaetón sin duda son Yeri Mua Y Bellakath. La primera ha hecho bailar a todo internet con su éxito Chupón, y la segunda fue un auténtico fenómeno mediático cuando estrenó Gatita.

La jarocha ha iniciado en el mundo de la música luego de convertirse en un indiscutible éxito en las redes sociales, mientras que la chilanga ya ha llegado a muchos lados gracias a su talento para la volverse viral con sus temas musicales. Recientemente, ambas se hicieron presentes en el Coca-Cola Flow Fest 2023, un festival de música urbana y reggaetón.

Pero tal parece que sus caminos se volverán a juntar pues, la intérprete de Chupón adelantó en sus redes sociales que se ha reunido con la controvertida reggaetonera para hacer no sólo una canción, sino un álbum entero.

El dueto de Bellakath y Yeri Mua

Yeri Mua ha roto las listas de popularidad con su tema "Chupón" (@yerimua)

Yeri Mua se encontraba transmitiendo en vivo como de costumbre cuando Bellakath se hizo presente en los comentarios del video. Ante esto, la creadora de contenido reveló la sorpresa en la que está trabajando junto a la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):

“¿Qué dice la Bellakath? Nosotras haremos un álbum. Basta. Manas, es ya quiero que vean ese junte”, dijo emocionada. Del mismo modo, adelantó que será una colaboración que va a gustar a más de un fanático. “Ya cuando nos vean a la Bellakath y a mí les va a temblar la p...”.

Aunado a esto, aprovechó el momento para mandar un mensaje a sus retractores: “Debo decir, advertir, informar. Así que por mientras que se ataquen los que se tengan que atacar, porque aquí se habla con hechos”.

Hasta el momento, ni Yeri Mua ni Bellakath han dado detalles de su futura colaboración, pero se espera que sea un reggaetón para poner a la gente a bailar tal como fue Gatita y Chupón. Tampoco hay fecha de estreno.

Yeri Mua y Bellakath en el Flow Fest 2023

Bellakath en el Flow Fest 2023. (Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México)

La jarocha sorprendió a los asistentes del primer día del festival Flow Fest al hacerse presente en el escenario para interpretar su éxito Chupón, además de que adelantó una próxima canción con Jordan 23 y Uzielito Mix. De esta forma, la influencer consolidó su entrada la industria de la música.

Por su parte, Bellakath fue una de las cantantes confirmadas en el cartel oficial del evento. Su presentación fue bien recibida por los asistentes, pero una vez que aparecieron videos en las redes sociales, comenzó la controversia, pues la interprete tocó su éxito Reggaetón Champagne al piano.

Las redes sociales explotaron ante el numero musical, mientras unos criticaron su desempeño sobre el escenario, otros aplaudieron la versatilidad de la reggaetonera.

La supuesta rivalidad entre Yeri Mua y Bellakath ha terminado

Instagram/@yerimua

Hace unos días, “la gata de la Agricola Oriental” se quejó de las influencers que buscan también un lugar en la música copiando “su estilo y su voz”. Sin lugar a dudas, Bellakath es actualmente la exponente más importante del reggaetón en México.

La intérprete de Gatita hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok donde dijo: “Algún día van a caer porque toda la verdad se sabe y entonces cuando quieran cantar en vivo no van a poder hacer la voz de pendej*s que hacen intentando copiarme (...) Es que neta ya cualquiera que haga una canción ya es reguetonera. ¿Neta? Si es así, que poca madre. Porque no wey, la neta no, no wey... wey no copien”.

De inmediato, algunos fans creyeron que se trataba de una indirecta en contra de Yeri Mua; sin embargo, al parecer esto ha sido desmentido.