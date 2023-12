¿Le lanzó un indirecta a Yeri Mua? Bellakath explota contra las que quieren “copiar su voz” | VIDEO

@yerimua / Cuartoscuro.

Bellakath es sin duda la figura del reguetón femenina más escuchada de la actualidad. Las tendencias indican que sus canciones han logrado posicionar al género en el ámbito mexicano mejor que nadie. Sin embargo, con tan solo dos aportaciones musicales Yeri Mua también ha causado revuelo dentro del urbano. Razón por la que muchos crean que “La Gatita” le lanzó una indirecta al hablar de aquellas colegas que buscan copiar su voz y su estilo.

Te puede interesar: Mujer huye de establecimiento sin pagar su manicure porque le dio ‘asco’ una canción de Yeri Mua: “Una falta de respeto”

Recientemente Bellakath realizó un live en TikTok en donde habló de diversos temas con sus seguidores. No obstante, uno de ellos, el más polémico se refirió a aquellas personas del reguetón mexicano que buscan quitarle el lugar.

La cantante de “La gata de la Agricola Oriental”, incluso afirmó que buscan copiarle e imitar su voz. Ante tales sucesos, desde luego explotó y muchos de sus seguidores lo tomaron a mal porque aseguran que creyeron que se refería a Yeri Mua.

¿Qué dijo Bellakath?

Bellakath en el Flow Fest 2023. (Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México)

Sin decir algún nombre en concreto, la cantante se refirió a todas esas reguetoneras de las nuevas generaciones que se hacen un nombre copiando a otras. Pero sobre todo aseguró que cuando intenten cantar en vivo serán expuestas.

Te puede interesar: Joven en silla de ruedas fue multado por estacionarse en el lugar para personas con discapacidad en Cancún

“Algún día van a caer porque toda la verdad se sabe y entonces cuando quieran cantar en vivo no van a poder hacer la voz de pendej*s que hacen intentando copiarme”, dijo contundente.

En su opinión, es un tanto molesto para los cantantes de reguetón que cualquiera pueda entrar al género de la música urbana. Y es que asegura que muchos lo ven simplemente como una moda, o una forma fácil de hacer dinero.

Te puede interesar: Limpiaparabrisas se vuelve viral tras aceptar pagos con tarjeta; advierten peligro por pagar así | VIDEO

Pero lo que más molestó a Bellakath es que existan exponentes femeninas que le copien el estilo. Invitó a la nueva ola de artistas a que sean originales.

“Es que neta ya cualquiera que haga una canción ya es reguetonera. ¿Neta? Si es así, que poca madre. Porque no wey, la neta no, no wey... wey no copien”, dijo molesta y un tanto sarcástica.

¿Se refería a Yeri Mua?

La cantante instó a las nuevas generaciones a buscar su propio estilo Crédito: TikTok (@tendencias.channel)

A pesar de que Bellakath no dijo nunca ningún nombre, muchos internautas sacaron sus teorías. Durante la transmisión en vivo fueron muchos los que comentaron que se refería a Yeri Mua, lo cual resultó contraproducente pues las opiniones comenzaron a tornarse en ataques.

A pesar de que la cantante de “Perreo Champagne” pudo leer los comentarios, de cualquier forma no realizó ninguna aclaración al respecto. Lo cual encendió todavía más los comentarios.

Sin embargo, muchas otras personas negaron que las indirectas fueran dirigidas hacia Yeri Mua. Por el contrario, en varios comentarios salió a relucir el nombre de otra cantante llamada Ana Cisneros.

“Efectivamente lo dice por Ana Cisneros, chequen su nueva canción y sí imita su voz de Bellakath, quizás para confundir o simplemente para pegar”, “Gente, habla de una tal Ana Cisneros, no de Yeri, con Yeri tiene colaboración en 2 canciones y son amigas”, “Escuchen la voz de Ana Cisneros en canciones anteriores. Quiere copiarle a Bellakath”, dijeron algunos comentarios.