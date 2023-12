Madonna en CDMX: todavía hay boletos para su último concierto en estas secciones

Esto te costará ver a Madonna en la Ciudad de México Foto: Reuters

Para celebrar sus 40 años de carrera artística, Madonna ha dado inició a su gira mundial The Celebration Tour, misma que ha recorrido ya varias partes del mundo. Por supuesto, México es uno de los países confirmados por la Reina del Pop. La sede es el Palacio de los Deportes, recinto que ya le ha abierto las puertas en el pasado.

Será la quinta vez que la intérprete de Hung Up venga a México con una de sus espectaculares giras mundiales. La primera vez que la artista pisó México fue en 1993, con el Girlie Show, espectáculo que inauguró el Foro Sol de la Ciudad de México. Pasaron muchos años para que Madonna volviera, pero por fin regresó en 2008 con el Sticky & Sweet Tour. En 2012 presentó su MDNA Tour, y finalmente, en 2016, la reina pisó el Palacio de los Deportes por primera vez, donde dio varios conciertos de su gira Rebel Heart Tour.

Para el The Celebration Tour, Madonna tiene agendados cinco conciertos en la CDMX: todos acontecerán en el mes de abril. Originalmente, los shows serían en el mes de enero; no obstante, una peligrosa bacteria afectó la salud de la cantante y tuvo que retrasar toda su gira mundial.

Las fechas para los conciertos de Madonna en la capital del país son el 20, 21, 23, 24 y 26 de abril del 2024. Para el último de los espectáculos hubo una preventa exclusiva para usuarios de tarjeta CitiBanamex, no obstante, todavía hay algunas entradas que puedes adquirir. Aquí te lo contamos todo.

Los últimos boletos para ver a Madonna en CDMX

Para el show de la Reina del Pop del 26 de abril del 2024 hay entradas para cuatro secciones en específico: A1, Pit 1, Pit 2, y Gradas D. Cada una de estas zonas en el Palacio de los Deportes tiene ventajas y desventajas, por lo que, si los vas a comprar, ten en cuenta esta información.

La primera de ellas (y al mejor de las cuatro) es A1. Se trata de una zona que se encuentra dentro del escenario de Madonna. Alrededor de estos lugares están las pasarelas por las que la artista se mueve durante todo el concierto. La principal desventaja es que, lamentablemente, son bastante caros. A1 tiene un costo de 11 mil 600 pesos mexicanos.

El segundo lugar están las áreas Pit 1 y Pit 2, también al centro del escenario. Tiene las mismas ventajas que la zona A1 pero son boletos un poco más baratos, pues cuestan 10 mil pesos mexicanos. Cabe mencionar, que tanto la A1 como ambos Pit se venden forzosamente a la par de los paquetes, por lo que el costo al final se va a elevar muchísimo.

Y la tercera zona es la que se encuentra en Gradas D. Son las gradas más cercanas al escenario, sin embargo, es posible que tengas un mal rango de visión pues se encuentran algo esquinadas hacia atrás de la pasarela principal. Estos boletos cuestan 5 mil 368 pesos mexicanos.

Cualquier sección que compres es bastante buena, pues el show de Madonna es dinámico y el escenario es enorme. Recuerdas que Ticketmaster tiene la opción de 3 meses sin intereses si compras las entradas con tarjeta Citibanamex.

Las canciones que cantará Madonna en México

Al ser una gira homenaje, la Reina del Pop decidió que presentaría varios de sus más grandes éxitos, por lo que los nostálgicos no saldrán decepcionados. Estos son los temas musicales que han sido interpretados en The Celebration Tour:

1. Nothing Really Matters

2. Everybody

3. Into the Groove

4. Burning Up

5. Open Your Heart

6. Holiday

7. Live to Tell

8. Like a Prayer

9. Erotica

10. Justify My Love/Fever

11. Hung Up

12. Bad Girl

13. Vogue

14. Human Nature

15. Crazy for You

16. Die Another Day

17. Don’t Tell Me

18. Mother and Father

19. Little Star

20. I Will Survive (cover de Gloria Gaynor)

21. La isla bonita

22. Don’t Cry for Me Argentina

23. Bedtime Story

24. Ray of Light

25. Rain

26. Like a Virgin

27. Give Me All Your Luvin’/B... I’m Madonna

28. Celebration/Music