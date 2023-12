Exnovia de Alemán reaccionó a las acusaciones contra el rapero por presunta violencia: “Eso es él”

Después de las acusaciones de Akasha, Karem Momo habló de Alemán (@akasshha @mxalemanmx)

La mañana del 8 de diciembre Akasha, novia de Alemán, acusó al rapero de haberla golpeado. En su cuenta de Instagram subió fotografías de los moretones que tenía por todo el cuerpo y afirmó que se los había hecho él.

Esto circuló por redes sociales y, pese a que la influencer borró todo lo que había publicado sobre esta situación, internautas continúan acusándolo de presuntamente violentar a su pareja.

Una de las personas que levantó la voz respecto a esta situación fue Karem Momo Ruiz, quien fue novia de Érick Raúl Alemán, mejor conocido como Alemán. En su cuenta de Facebook la actriz escribió un corto pero contundente mensaje sobre el rapero:

“Algún día se iba a saber la verdad. Sí, eso es él”

La actriz reaccionó a las acusaciones en contra de Érick, con quien tuvo un romance de cinco años (Facebook/Karem Momo)

Karem no dio detalles y no permitió que internautas comentaran su publicación.

La actriz y Alemán fueron novios hasta 2020. Anunciaron su ruptura siete meses después de que decidieron separarse. Ella aseguró que todo fue en bueno términos y que estaban trabajando con su respectiva inteligencia emocional.

La pareja llevaba cinco años de relación cuando decidieron romper, nunca hablaron del porqué su separación. “Los quiero mucho, plebes, no se aguiten que Erick y yo no estamos enojados ni nos vamos a tirar odio! Todo bien, ok?”, escribió en Instagram Karem para anunciar el fin de su romance.

Las acusaciones de Akasha a Alemán por presunta violencia

La novia del rapero compartió fotografías y audios que muestran golpes y violencia (Instagram/akasshha)

La influencer subió varias stories en Instagram comenzado por capturas de pantalla de sus conversaciones con Érick. Después subió varias fotos donde mostró sus moretones y escribió: “Detalles que enamoran”.

Pese a que estas imágenes pudieron tratarse de una situación en la que el rapero no estuviera involucrado, Akasha dejó claro que sí hablaba de él ya que compartió una grabación en donde se les escucha discutiendo.

Aparentemente, los dos estaban arriba de un automóvil en movimiento cuando ella comenzó a grabar sus voces, se escuchan sus gritos, él le dice: “No te vas a bajar”, a lo que ella responde: “Ya me quiero bajar”.

La novia del rapero compartió fotografías y audios que muestran golpes y violencia Crédito: adyyaltce

Él no le habría permitido bajar del vehículo, le gritó que seguramente quería irse con otro hombre por su dinero.

“¿A quién más te vas a culear que te va a dar millones? ¿Qué verg* millonaria conocer, wey? ¿Qué verg* millonaria tienes? Por eso te la pasas en tu cel, ¿no? Ya tienes una verg* millonaria”, se escucha a Alemán.

La respuesta de Akasha fue pedirle que se detuviera porque la estaba asustando, insistía en que se quería bajar del auto porque pensaba que podían chocar.

(Instagram: @mxalemanmx)

Ante toda esta polémica, el intérprete de Down with me compartió un corto mensaje. “Opinan sin saber realmente qué pasa”, escribió en su cuenta de Instagram.

Pese a que la uruguaya borró todas las imágenes con las que había inculpado al rapero, sus seguidores en comentarios le pidieron que lo denunciara y no tuviera miedo.

También le pidieron que no eliminara mensajes que ellos le estaban dejando mostrándole su apoyo, pues de esta forma dejaban la evidencia de lo que había sucedido.

Akasha no ha vuelto a compartir contenido desde el 8 de diciembre que borró las pruebas de la presunta violencia (Instagram: @akasshha)

“Te amamos mucho mami, sabemos que necesitas ayuda reina, cuando estés lista aquí estaremos para apoyarte”, “Te quiero viva”, “No borres nada”, “No estás sola”, “Estamos contigoooo. Eres una reina y no mereces ningún tipo de maltrato”, escribieron en la sección de comentarios de sus últimas publicaciones.

Hasta el momento, la modelo no ha dado otras declaraciones, también Alemán ha permanecido en silencio desde que respondió a las acusaciones.