¿Lo aceptó? Alemán reacciona a acusaciones de violencia a su exnovia Akasha

La pareja terminó su relación tras un episodio de violencia Credito:@akasshha Credito:@mxalemanmx

El rapero mexicano Alemán se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales luego de que su ahora exnovia Akasha expusiera pruebas de violencia física en su contra. La intérprete uruguaya recurrió a sus historias de Instagram para mostrar los moretones que tiene en brazos y manos como muestra de las presuntas agresiones que el intérprete habría cometido en su contra, pero horas más tarde eliminó dichas pruebas por alguna razón.

Te puede interesar: Recordaron discurso de Alemán defendiendo a las mujeres: “Eres un hipócrita”

No obstante, varios internautas guardaron las pruebas y las difundieron a través de redes sociales a manera de denuncia. Fue por esa razón que las acusaciones en contra del artista mexicano se viralizaron.

En medio del escándalo, Éric Raúl Alemán (nombre real del cantante) reapareció en su cuenta de Instagram para mandar un contundente mensaje sobre las acusaciones que su exnovia Akasha lanzó en su contra por presunta violencia física.

La novia del rapero compartió fotografías y audios que muestran golpes y violencia Credito:akasshha

“Opinan sin saber realmente qué pasa”.

El intérprete de Tantas veces, Grandes ligas y Down with me no comentó nada más al respecto y la influencer tampoco ha mencionada nada desde sus últimas publicaciones.

¿Qué pasó entre Alemán y Akasha?

Fue durante la madrugada del viernes 08 de diciembre cuando la también rapera recurrió a sus historias de Instagram para denunciar a su entonces pareja de ejercer violencia física en su contra. Publicó varias imágenes donde mostró moretones en brazos y piernas, además de un audio que aparentemente pertenece a una discusión previa en un auto.