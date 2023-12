Raúl Araiza arruinó la Navidad a su mamá por borracho

Raúl Araiza reveló tener problemas con el alcohol. (Foto: Gettyimages)

Raúl Araiza, apodado El Negro, es uno de los conductores de la televisión mexicana más conocidos de la actualidad por su participación en el programa matutino de entretenimiento llamado Hoy al lado de personalidades como Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Sin embargo, de manera sorpresiva. se vio inmerso en un conflicto personal y familiar después de presentar problemas con el alcohol, situación que alcanzó una magnitud tal que fue necesario que acudiera a rehabilitación y terapia para superar, poco a poco, el alcoholismo.

No obstante, durante toda su vida, al parecer, le causó una gran cantidad de momentos agrestes que concluyeron en su mamá llorando por la preocupación hacia su hijo Raúl Araiza, situación que se agrava cuando esas lágrimas fueron derramadas durante las fechas decembrinas, que para muchos representan unidad familiar.

El presentador de televisión hizo pasar un mal rato a su mamá en las fiestas navideñas Crédito: YouTube: Unicable

Y justo así fue. Raúl Araiza contó una anécdota en donde, a consecuencia del alcohol y por estar de “borracho” causó llanto, angustia, estrés y tristeza a su mamá por no acudir a la cena familiar en donde los estaba esperando “hasta con un letrero de sus nombres en cada una de las sillas correspondientes”, explicó el presentador.

Lo peor del caso es que al término de su borrachera el conductor de televisión se encontraba encerrado en un coche con el motor encendido, lo que podría haber puesto en peligro su vida, pero él no se percataba del riesgo pues estaba en un estado inconveniente debido al alto consumo de alcohol que tuvo.

Esto fue lo que comentó el presentador del programa Hoy: “Antes de ser papás... en la cena del 24 con mi mamá... esperábamos que terminara para emborracharnos... en una ya no llegamos a la cena, ella le puso nombres a todas las sillas... me acuerdo que mi mamá había llorado, triste... nos fuimos y no nos acordamos que había reunión... estaba el coche parado, nosotros adentro, con el motor prendido”, detalló Raúl Araiza.

Raúl Araiza se sometió a rehabilitación por su alcoholismo. (Instagram/@negroaraiza)

Lamentablemente se encontraba en peligro y por lo tanto el papá de Raúl Araiza tuvo que romper el vidrio del coche, generando más problemas de los que “se necesitaban”, dijo el conductor de televisión durante la transmisión del programa Miembros al Aire, perteneciente a la programación de Unicable.

Y es que todo inició porque al apodado El Negro, se le ocurrió ir junto con su hermano a tomar alcohol en un restaurante con prestigio en México, lo que causó que perdieran la consciencia debido a la gran cantidad de bebidas etílicas que consumieron durante la charla que tuvieron entre los dos familiares.

La conclusión de la historia es que él, a consecuencia de sus problemas de alcoholismo, arruinó la Navidad de su mamá. Lamentablemente es una de las que más se recuerdan dentro de su familia por el susto causado por la probable intoxicación que hubieran desarrollado al estar en el interior del vehículo y por el consumo del alcohol.

El conductor se sinceró sobre el momento en que contrajo una enfermedad de transmisión sexual. (Crédito: YouTube: Unicable)

Raúl Araiza tuvo una ETS por la falta de uso de preservativos

Raúl Araiza no sólo ha desatado polémica dentro de los televidentes que siguen el espacio de entretenimiento llamado Miembros Al Aire, pues en una ocasión anterior contó que cuando era joven padeció una enfermedad de transmisión sexual debido a que no tuvo el cuidado necesario referente al uso del preservativo al momento de tener relaciones íntimas con una mujer perteneciente a “la vida galante”.

“Hace mucho tuve una infeccioncita, muy chiquita... me metí con una dama... de la vida galante, para decirlo correctamente... entonces el tema está en que esa época... yo quería... llegaba de la escuela militar... fui a una esquina y nos llevamos a diferentes mujeres... no se usaba el condominio (haciendo referencia al preservativo)”, detalló Raúl Araiza.