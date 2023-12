Cómo reaccionaron los hijos de Galilea Montijo tras hablarles de su nuevo novio

Galilea confirmó su relación con el modelo. Fotos: IG @ipmoreno/Reuters

Galilea Montijo finalmente confirmó su nueva relación amorosa con el modelo español Isaac Moreno con quien fue sorprendida de vacaciones en la playa y desde ese momento iniciaron las especulaciones de un romance que inició poco tiempo después de que anunciara su divorcio del empresario y político mexicano Fernando Reina.

Sin embargo, hay algo que no se detuvieron a pensar en el momento en que las fotografías de la pareja comenzaron a difundirse en las redes sociales y en los distintos medios de comunicación, fueran digitales, televisivos, radiofónicos o impresos. el hecho de que la conductora de televisión tiene una familia compuesta por tres menores de edad de sexo masculino.

Es por eso que en el momento en que ella se decidió a dar a conocer, y de esta forma formalizar, la relación con Isaac Moreno, fue que tuvo que darse a la tarea de hablar con ellos sobre el tema de que ya tenía un nuevo novio, pero son noticias que no siempre son cómodas o bien recibidas para los hijos de anteriores, en esta caso, matrimonios.

Galilea junto a su exesposo, su hijo y los medios hermanos de Mateo (IG: galileamontijo)

Finalmente se decidió a hablar con ellos para después hacer de conocimiento público cómo reaccionar ante la noticia que se había difundido por todas partes. Ella aseguró que Alexis, de 16 años, y Claudio de 13 años de edad (que son sus hijastros de su matrimonio más reciente) le comentario que había estado bien su decisión de iniciar, nuevamente, su vida amorosa.

Sin embargo, no todos recibieron la noticia de la manera más tranquila y aceptada posible, porque Mateo, el más pequeño de todos sus hijos y el único biológico fruto de su unión matrimonial con Fernando Reina, se mostró receloso y con dudas sobre la confirmación del nuevo novio de su mamá.

El menor de edad, de 11 años de edad, ya está tomando las cosas con mayor calma, especialmente con el transcurrir del tiempo desde que sus papás se divorciaron pues, de acuerdo con Galilea Montijo, poco a poco ha entendido que la vida después de la separación de Fernando Reina y la conductora de televisión continúa.

La conductora contó, a detalle, cómo sus hijos se tomaron la noticias de que tenía nuevo novio Crédito: Unicable

Tras terminar su anécdota, la presentadora de televisión fue blanco de burlas por parte de sus compañeras en Netas Divinas (programa tipo talk show que es transmitido por la frecuencia televisiva de Unicable) al decirle que lo que opinaban era “está bien, Gali”, justo como la famosa contó que sus hijos le respondieron.

No obstante, al parecer, la noticia fue, a grandes rasgos, bien recibida dentro de la familia de Galilea Montijo por lo que sólo loe queda disfrutar esta nueva etapa acompañada de Isaac Moreno a poco más de 9 meses de su divorcio con Fernando Reina, con quien duró 11 años de casada.

Galilea Montijo confirmó que le gustan los hombres jóvenes

La conductora reveló que no le importa que sus "crushes" pudieran parecer sus hijos Crédito: YouTube: Unicable

Galilea Montijo contó, en el mismo programa donde comparte créditos con Natalia Téllez, Paola Rojas y Consuelo Duval, que conforme avanzó de edad la conductora de televisión comenzó a tener una atracción hacia los hombres jóvenes conforme avanzaba su edad.

Esto lo dijo sin importar que “ellos parecieran sus hijos, pero no lo son”, dejando en claro que no tiene ningún tipo de conflicto con el deseo que comenzó a tener poco después de que cumpliera 50 años de edad.

“A mí me empezaron a gustar los de 20... que bonito, podrían ser mis hijos, pero qué crees, no lo son... ¿verdad? no importa la edad...”, detalló Galilea Montijo.