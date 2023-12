¡Otra vez el dron! Así fue como Luis Miguel tuvo un accidente durante su concierto en Puebla

El cantante mexicano Luis Miguel tuvo otro accidente durante su show en Puebla Foto: REUTERS MUSIC-LUIS MIGUEL/

Luis Miguel, quien se encuentra inmerso en su gira mundial 2023, llegó a México para dar una buena cantidad de conciertos por toda la República Mexicana. Puebla es uno de los destinos que El Sol de México escogió para su triunfal regreso a los escenarios.

Te puede interesar: Ésta es la multa que deberá pagar Funticket por conciertos de Luis Miguel cancelados en León

Y es que el intérprete de Ahora te puedes marchar ha tenido gran éxito con su tour, marcando tendencia ahí donde pisa y reuniendo a cientos de miles de fanáticos. Tan sólo en la capital del país, Luis Miguel ha logrado abarrotar ocho veces la Arena Ciudad de México.

Durante su concierto en Puebla, el pasado viernes 8 de diciembre, el cantante tuvo un pequeño incidente con el dron que suele volar por todo el recinto y sobre el escenario.

Te puede interesar: Pepillo Origel le hace el feo a Luis Miguel; regala boleto para ver al ‘Sol de México’

Luis Miguel ya ha recorrido gran parte del país con su gira; no obstante, todavía le quedan alguna que otra ciudad por recorrer, como Oaxaca, Veracruz, Morelia y Guadalajara. La llegada de El Sol de México a su tierra ha sido bastante controversial. Cuando se anunció la venta de boletos, hasta más de un millón de personas intentaron comprar, saturando así las famosas filas virtuales.

El accidente de Luis Miguel y el dron

"El Sol" está recorriendo México con su gira mundial 2023 Crédito: TikTok/@cinthyasanchez361

En algún momento de la noche, Luis Miguel interactúa con un pequeño dron operado por un técnico. El aparato se acerca al escenario y Luis Miguel lo toma para que cámara lo enfoque directamente por algunos minutos. Durante su show en Puebla, el dron voló y el cantante hizo lo propio.

Te puede interesar: Este es el lujoso hotel donde Luis Miguel se hospeda para su concierto en Puebla

No obstante, cuando el artista tenía que solar el dron, éste no siguió flotando, sino que cayó al suelo. El intérprete de Por debajo de la mesa hizo una cara de sorprendido, pues creyó por un momento que el accidente había sido su culpa. En realidad, es probable que el técnico que lo opera se haya confundido, provocando que la pequeña cámara cayera al suelo.

Como el profesional que es, Luis Miguel continuó dándolo todo sobre el escenario. No es la primera vez que Luismi tiene un incidente durante su tour 2023. Hace unas semanas, el cantante cayó mientras cantaba, y también se ha lastimado por los movimientos de cadera que suele hacer.

Luis Miguel es todo un éxito en México (X @lordsolecito_)

La verdad es que el tour de la estrella está lleno de sorpresas: desde invitados de lujo como Peso Pluma, hasta haber roto en llanto durante uno de los espectáculos en la Ciudad de México tras ver cientos de letreros de sus fans donde se leía el amor que sienten por él.

Las canciones que canta El Sol de México durante su gira mundial

Luis Miguel ha demostrado que, aunque pasen los años, todavía se escuchan sus clásicos temas, mismos que no descuida durante su tour por el mundo. Estas son las canciones que El Sol interpreta durante las noches de concierto:

Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, Te Necesito, Hasta Que Me Olvides, Dame, Por Debajo de la Mesa, No Sé Tú, Como Yo Te Amé, Solamente Una Vez, Somos Novios, Todo y Nada, Nosotros, Sonríe, Come Fly With Me, Un Hombre Busca a Una Mujer, Cuestión de piel, Oro de ley, Fría Como el Viento, Tengo Todo Excepto A Ti, Entrégate, La Bikina, La Media Vuelta, No Me Puedes Dejar Así, Palabra de Honor, La Incondicional, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica del Bikini Azul, Isabel, Cuando Calienta El Sol y Cucurrucucú Paloma.

Una vez que dé fin la parte mexicana de la gira, Luis Miguel dará inicio a la segunda parte del tour, misma que se llevará a cabo en varios países de Latinoamérica.