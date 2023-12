Dónde y cómo ver a Backstreet Boys y Kings of Leon por sólo 13 pesos

Backstreet Boys llegará a León Guanajuato en 2024 (@backstreetboys)

El cartel oficial de la Feria Estatal de León 2024 trajo una buena cantidad de sorpresas para los fans de la música. Dos importantes bandas internacionales serán parte de dicho evento (que se realizará del 12 de enero al 6 de febrero del 2024): Backstreet Boys y Kings Of Leon. Por supuesto, las redes sociales explotaron en emoción y expectativas.

Te puede interesar: Feria Estatal de León 2024 revela su cartel con Nicki Nicole, Backstreet Boys y más

De igual forma, se anunció que día lunes 11 de diciembre se llevará a cabo la venta de boletos para los conciertos, específicamente la fila cero, una zona muy cercana al escenario donde los asistentes podrán ver muy de cerca a los artistas y a las bandas que van a presentarse en el evento.

No obstante, habrá otra forma de ver los espectáculos sin gastar mucho dinero. Alfonso Limón, que es el director de la feria, dio detalles acerca del evento, por supuesto, centrándose en la organización de los conciertos. Se adelanta que, como es costumbre, los asistentes a las feria podrán también ser parte de los conciertos sin necesidad de pagar un boleto de miles de pesos.

Te puede interesar: Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Netflix México

“A partir del día lunes a las 11 de la mañana estaremos anunciando la boletera y la página de internet. Ya podrán buscar los boletos para la fila cero. Más tarde anunciaremos la mecánica para el resto del foro, que es el 85% del aforo, para que la gente venga de una manera muy ordenada y de manera que no se nos salga de control, sabemos que hay mucha gente que querrá disfrutar de este evento gratuito, pero ya estaremos dando a conocer esta información”, aseguró Alfonso Limón.

Kings of Leon llegará a León Guanajuato en 2024 Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Esto quiere decir, que gran parte de los espectadores de la audiencia de los espectáculos no tendrán que pagar más allá de los 13 pesos mexicanos que cuesta el acceso a la feria. En los próximos días se anunciará la dinámica para poder acceder a los shows y no perderte de los conciertos de tus bandas y artistas favoritos.

Te puede interesar: Guardianes de la Galaxia: Vol. 3 sube como espuma en el ranking de Disney+ en México

Pero no sólo Kings of Leon y Backstreet boys harán vibrar a Guanajuato en 2024, pues también se confirmaron a otras estrellas de la música, como Espinoza Paz, Nicki Nicole, La arrolladora banda el limón, Orgullo de Guanajuato, Lasso, Jeson Derulo, Banda Cuisillos, Banda el Recodo, Matisse, Conjunto Primavera, Pepe Aguilar, Lost Frequencies, Marco Antonio Solís, Los Tigres del norte y Sebastían Yatra.

Cabe mencionar, que el show de Kings of Leon es el 25 de enero y el de Backstreet boys el 3 de febrero, ambos en el año 2024. Los boletos de la fila cero podrían costar de los 2 mil a los 4 mil pesos; sin embargo, esto todavía no es oficial. Del mismo modo, al ser pocas las entradas (sólo el 15% del aforo del auditorio), éstas suelen terminarse bastante rápido.

Alfonso Limón también añadió: “No está anunciado el proceso pero se busca que sea el mismo día para evitar la reventa. Ya está toda la logística y lo estará anunciando la feria. Eso le toca a la feria. El municipio apoyó, el estado también, y todo esto se hizo con los recursos de los patrocinadores y lo que entra para la feria”.

La Feria Estatal de León 2024 se llevará a cabo del 12 de enero al 6 de febrero Crédito: (captura de pantalla feriadeleon.mx)

¿Quiénes son los Backstreet Boys?

Los Backstreet Boys son una boy band estadounidense formada en 1993 en Orlando, Florida. El grupo ha tenido un impacto considerable en la escena musical pop, especialmente en la década de 1990 y comienzos de 2000. La banda está compuesta por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell.

El grupo alcanzó fama con su álbum debut internacional, Backstreet Boys (1996) en muchos países fuera de Estados Unidos. Sin embargo, fue su tercer álbum, Millennium (1999), el que les catapultó a la fama mundial con éxitos como I Want It That Way, Larger Than Life y Show Me the Meaning of Being Lonely.

El grupo ha vendido más de 100 millones de registros en todo el mundo, lo que los convierte en una de las boy bands más vendidas en la historia. Han recibido numerosas distinciones y premios, incluidos los MTV Video Music Awards, los Grammy Awards, los American Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.