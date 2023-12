Ventaneando critica a Eduin Caz por insultar a una reportera: “Si le haces una pregunta inteligente, ¿qué va a responder?”

Eduin Caz terminó su relación con Daisy Anahí este 2023. (Eduin Caz Oficial)

Tras varias semanas fuera de los escenarios, Eduin Caz reapareció ante medios de comunicación a principios de diciembre en un evento de Spotify. Fue en ese espacio donde fue cuestionado sobre varios temas relacionados con su vida personal, principalmente con su estado de salud tras vencer el cáncer de esófago que padecía y sus planes para celebrar las fiestas decembrinas.

Estas preguntas incomodaron al vocalista de Grupo Firme quien, en cuando terminó el evento, recurrió a sus redes sociales para externar su molestia con el corresponsal que las lanzó.

“Tenía un chingo que no daba entrevistas, pero anoche que llegué a la alfombra de Spotify, no iba a dar ni una entrevista, de hecho no iba a pasar ni por la alfombra, iba a hacer acto de presencia nada más ahí en el aniversario, convivir con los camaradas y saludar a todos”, comenzó.

El vocalista de 'Grupo Firme' no estuvo de acuerdo con preguntas sobre su vida personal Crédito: TV Azteca

“Pero dije: ‘Vamos a hacer unas entrevistas’, pero no, pura pendejada preguntan. Me pregunta una reportera: ‘¿Qué te va a traer Santa Claus?... no sea mamona señora, como que qué me va a traer Santa Claus, pues pura verg*, no ve que me he portado más todo el año, no ve que no me porto bien”.

Pero eso no fue todo, Eduin Caz compartió otra pregunta que le molestó: “¿Te portaste mal?... yo nunca me porto bien, hija de su chingada madre. ¿Cuándo lo van a entender? ¿Por qué creen que soy un buen ejemplo? Nadie les dijo eso”.

Daniel Bisogno y Pati Chapoy explotan contra Eduin Caz

Las polémicas declaraciones del intérprete de regional mexicano desataron controversia en redes sociales y fueron retomadas en una emisión del programa Ventaneando, donde los conductores saltaron en defensa de la reportera en cuestión y arremetieron en contra del artista por su actitud con los medios.

Los conductores de 'Ventaneando' lamentaron actitud del cantante Crédito: Tv Azteca

“Si le haces una pregunta inteligente, ¿qué va a responder?”, dijo Pati Chapoy.