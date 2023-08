Eduin Caz tuvo cáncer; el cantante de Grupo Firme confesó que no quería causar lástima

El cantante sinaloense se sinceró con su público, compuesto por más de 300 mil personas en San Luis Potosí (Foto: Instagram)

El reciente concierto de Grupo Firme en la Feria Nacional Potosina fue el escenario perfecto para que Eduin Caz, voz e imagen principal de la banda de regional mexicano, destapara abiertamente ante 300 mil asistentes que todo este 2023 ha tenido serias preocupaciones respecto a su estado de salud.

Y es que el intérprete de Ya supérame sorprendió a los presentes al revelar que padeció Esófago de Barret, afección que se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago derivado de no tratarse adecuadamente una hernia hiatal.

Frente a la multitud que acudió a su concierto de este sábado 26 de agosto, Caz narró la odiseo que vivió para vencer esta enfermedad.

Y es que fue hace unas semanas cuando el intérprete dio a conocer su decisión de tomar un descanso en su carrera musical, enfocarse en la recuperación de su salud y a ser un mejor padre para sus hijos, pero ahora el vocalista dio detalles respecto a esta decisión que fue cuestionada por muchos de sus seguidores que se preguntaron por qué el retiro justo en medio de un periodo de gran éxito.

El artista reveló en días pasados su intención por darle una pausa a Grupo Firme y concentrarse en su vida familiar (Foto: Instagram/@eduincaz)

En lo que significa uno de los momentos más íntimos y reveladores de su trayectoria sobre los escenarios, Eduin compartió con su público la razón detrás de la pausa que hará una vez que finalice su actual gira de conciertos.

“Nunca lo quise decir, pero creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía. Es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir... fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió, entonces eso se hace esófago de Barret y el esófago de Barret se hace cáncer”, compartió el polémico cantante ante su público en San Luis Potosí.

Pese a que su diagnóstico le fue revelado a finales de 2022, Eduin mantuvo su condición de salud en lo privado y buscó a los mejores profesionales médicos para someterse a una cirugía que le ayudó a afrontar esta etapa.

“Así como se quedaron ustedes, así me quedé yo el 4 de noviembre, frío, dije: ‘me cargó la verg*’, pero busqué a los mejores doctores y me operé, Bendito Dios”

El vocalista de Grupo Firme se sinceró ante su público

“Y le quiero mandar un saludo muy especial a mi doctor Moy y a mi doctor Ponce de León que son los que me operaron, y aquí andamos”, expresó el cantante de Qué onda, perdida con su característico sentido del humor y lenguaje.

Eduin explicó que el silencio ante su público acerca de su condición de salud se debió a que no deseaba ser visto con lástima ni a ser tratado de manera distinta; sin embargo ahora, cuando ya pudo eliminar el cáncer de su sistema, el famoso de 29 años desea vivir plenamente.

“Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡Ay, pobrecito!’, pero me acabo de hacer un estudio, entonces hay que disfrutar y esta noche es muy especial como para amanecernos”, dijo el artista. “¡Vencimos al cáncer!”, gritó po su parte su hermano Johnny Caz sobre el escenario.

El aspirante presumió el apoyo de la banda

Esta noticia del cantante fue una sorpresa para sus fans, algunos de los cuales no dudaron en mostrarse su apoyo en las redes sociales donde se ha difundido la información.

“Eres enorme Eduin, si antes te admiraba ahora mucho más porque supiste salir adelante”, “Ninguna enfermedad te va a vencer, vales oro”.

Durante todo 2022, el cantante nacido en Culiacán, Sinalora, sufrió problemas derivados de su hernia hiatal, y aunque el artista compartió con sus fans parte del proceso médico a través de sus redes sociales, mantuvo oculto hasta este 26 de agosto que había padecido cáncer.