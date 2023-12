¿Machista? Cancelan a Kalimba por decir que “le quieren quitar la masculinidad al hombre”

Kalimba explicó su concepción sobre la masculindad (Foto Instagram: @kalimbaofficial)

Kalimba ha desatado controversia en las redes sociales tras participar en el podcast Auténticos de Pedro Prieto. Durante el episodio, el vocalista de OV7 abordó el tema de la masculinidad y la violencia, señalando que un hombre no es completo sin la capacidad de ser violento, pero que debe tener el control para no utilizarla.

Estas declaraciones han generado un álgido debate entre quienes acusan al cantante de machismo y quienes defienden su perspectiva, que ha sido calificada como “tradicional”.

La discusión surgió cuando Kalimba fue invitado al programa, donde se debatió sobre la concepción actual de la masculinidad.

El intérprete de Tocando fondo argumentó que la sociedad actual ha pervertido la noción de masculinidad al considerarla tóxica.

El artista aseguró que toda mujer prefiere un hombre fuerte que sea capaz de defenderla (Foto: Archivo)

“Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero [tiene] el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo única y exclusivamente en los momentos correctos ”, expresó el cantante durante la emisión disponible en las plataformas digitales.

Así mismo, el también actor de teatro musical expresó que las mujeres desean a un hombre fuerte a su lado que sea “capaz de defenderlas” en situaciones límite.

“Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan tenga la capacidad de defenderla, estoy seguro, estoy absolutamente seguro. ¿Quién no quiere a una persona que te pueda defender? ¿Quién no quiere un hombre que en su momento pueda usar su coraje, que en su momento pueda usar su fuerza? Todos, es parte de ser hombre.”, argumentó el famoso de 41 años.

El cantante relacionó la masculinidad con la violencia y fue señalado en redes Crédito: IG/pedroprietotv, podcast_autenticos

“Como yo quiero una mujer que sepa usar el corazón, no le estoy quitando la fuerza a la mujer, son muy fuertes también y son capaces de hacer absolutamente todo también, pero cada uno está diseñado con las cualidades para representar su parte dentro de una sociedad. Un verdadero hombre es el que tiene la capacidad de ser violento, pero no lo utiliza, pero su dominio le permite el no utilizarlo, eso es un verdadero hombre”, añadió el intérprete de baladas pop.

“Si tú le quitas la masculinidad, no estás teniendo a un hombre completo, estás teniendo un debilucho. Y seamos honestos, nunguna verdadera mujer es atraída a un debilucho, esa es la verdad”

Las reacciones de internautas a las declaraciones “machistas” de Kalimba

Sus comentarios han provocado una ola de reacciones en línea, enfrentando respuestas que lo tachan de fomentar estereotipos negativos y retrógradas en cuanto a la equidad y los roles de género.

Las palabras de Kalimba fueron señaladas duramente en la plataforma Twitter (Twitter/@KalimbaMX)

“No podemos pretender que los hombres son o deben ser violentos por naturaleza (testosterona); son, en su mayoría, violentos porque así han sido educados y construidos por una sociedad cisheteropatriarcal”, “El día que tenga descendencia (o la adopte) les enseñaré a defenderse y usar el corazón, a ser pacifistas y ser fuertes. Nada de andar separando en roles. Ni que fuéramos pan de dulce”.

“Kalimba necesita un curso de sensibilización en nuevas masculinidades de manera urgente. Qué forma tan espeluznante la de querer reforzar los roles tradicionales, “Tremendo discurso machista escudado en la ‘naturaleza’”, “Qué peligroso darle espacio a este tipo de discurso”, son algunos comentarios que se leen en las redes sociales al respecto.