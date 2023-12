¿Cuál es el valor real de la moneda de 5 nuevos pesos que se vende hasta en medio millón de pesos?

Gran variedad de monedas de 5 pesos se venden a precios elevados en internet. (Foto: Infobae)

Una vez más, Infobae México se dio a la tarea de analizar cuál es el valor real de una moneda de baja denominación que se ofrece por algunos sitios de internet a precios estratosféricos.

En esta ocasión nos referimos al ejemplar de 5 pesos que forma parte de la familia B, y la cual se encuentra expresada en “nuevos pesos”. De acuerdo con el Banco de México (Banxico) este tipo de piezas fueron acuñadas a partir de 1993.

Justo en ese año (1993) es cuando se pusieron a circular los primeros ejemplares. La moneda es circular y fue acuñada en acero inoxidable.

¿Cuáles son sus características?

Se trata de un ejemplar circular, cuenta con un diámetro de 25.5 mm y un peso de 7.07 gramos.

Su composición es de bronce y aluminio en su centro, así como acero inoxidable en su anillo perimétrico.

A su reverso presume el número 5 como imagen principal, así como el símbolo de pesos y de la Casa de la Moneda.

En ese mismo lado se observa también una estilización del anillo de las serpientes de la Piedra del Sol.

En su anverso lleva el Escudo Nacional en relieve escultórico y la frase “Estados Unidos Mexicanos”.

El ejemplar es de la familia B. (Foto: Jovani Pérez)

¿En cuánto se vende?

Esta pieza se presume en un precio de hasta medio millón de pesos, según una persona que subió la imagen a la red de Mercado Libre.

En ese sentido, especialistas en numismática recomiendan no dejarse engañar y acudir a un centro especializado en caso de querer comprar esta pieza.

¿Cuál es su valor real?

De acuerdo con catálogos y centros numismáticos una moneda con acabado Proof, puede encontrarse hasta en 500 pesos. Según especialistas, de este tipo de ejemplares se acuñaron pocos.

También se pueden encontrar hasta en 250 pesos de ese mismo estilo, bien cuidadas y que hayan sido acuñadas en 1995. Sin embargo, el resto de las piezas, es decir, que no son Proof solamente valen 5 pesos y pueden encontrarse hasta en 40 pesos.

A diario, se localizan infinidad de ejemplares (monedas o billetes) a precios extraordinarios, por lo que expertos en la materia solicitan no comprar sus piezas que sean presentadas en sitios en línea de comercio como es el caso de las expuestas en Mercado Libre, pues la mayoría de las veces no son reales y colocan costos demasiado elevados a piezas que no las valen.