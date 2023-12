Cristián narra lo que ha vivido tras ser quemado con gasolina en Texcoco: “Pensé que ya no iba a salir de ésta”

El joven ya se encuentra con su familia en el Estado de México. (Foto: Captura de pantalla | Foro TV)

Vestido con un conjunto deportivo de color caqui y una gorra blanca, Cristián Carranza, el joven que fue quemado con gasolina por dos compañeros de su escuela en Texcoco, Estado de México, abandonó finalmente el hospital Rubén Leñero Ruíz, ubicado en la Ciudad de México, donde estuvo internado por 15 días.

De regreso a la entidad mexiquense, de donde es originaria su familia, reiteró algunas de las declaraciones que emitió tras abandonar la alcaldía Miguel Hidalgo, pero también brindó nuevos comentarios y dio cuenta de lo que ha tenido que vivir tras la traumática experiencia.

Durante la tarde del 5 de diciembre, al ser interceptado por medios de comunicación, Carranza aseguró que aquellos alumnos de la Escuela de Mecánica Automotriz CEDVA, plantel Texcoco, que lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego no son sus amigos.

“La verdad no sé por qué lo hicieron, pero que les vaya bien, no les deseo mal”, comentó.

Durante los primeros días de diciembre Cristian fue dado de alta del hospital Captura: TV Azteca

Más tarde, en entrevista con Carlos Zúñiga y Paola Barquet para Canal 6, reiteró que desconocía la razón por la que lo agredieron. Agregó que, aunque no les deseaba mal, que no podrá perdonarlos por lo que hicieron.

“Estábamos ahí en el salón, unos sí me ayudaron a apagar el fuego, pero era tanta mi desesperación que no sabía ni qué hacer”, recordó.

El pasado 28 de noviembre de 2023, el padre del joven, René Carranza explicó a INFOBAE MÉXICO que la situación había desgastado emocionalmente a su hijo, quien incluso le había confesado que ya no quería regresar a vivir a la entidad mexiquense.

“Me está pidiendo desde hace dos días que lo deje quedarse por acá, en la casa de su abuelo o de su tía. Tiene miedo de ir a vivir con nosotros allá, de donde de donde somos. Entonces pues obviamente nos cambia todo el panorama, porque no lo podemos dejar así, con los cuidados de las pomadas tenemos que estar con él”, relató.

La petición de Cristián incluso orilló a su familia a buscar un departamento en la Ciudad de México.

El joven fue quemado en pleno salón de clases. Crédito:Brenda S. Abarca Facebook

Barbería, el nuevo futuro de Cristián Carranza

En entrevista con medios de comunicación, Cristián refirió que no tiene intención alguna de regresar a estudiar mecánica.

“-Ya no quiero seguir estudiando, me gusta mucho pero voy a seguir en la barbería”, dijo. De acuerdo con declaraciones hechas por su padre anteriormente, el joven había mostrado con anterioridad pasión por dicha profesión, pero las motocicletas eran su más grande aspiración.

Al relatar su experiencia en el hospital, aseguró que fue una experiencia poco grata. Es por ello que agradeció cada una de las muestras de apoyo que recibió mientras estuvo internado; tanto de su familia y conocidos, como de aquellos que se enteraron del caso y acudieron para darle fuerzas desde el exterior del inmueble.

“ya me quería salir, ya no quería estar ahí. Pensé que ya no iba a salir de ésta”, comentó.

Ahora, Cristián deberá permanecer en reposo, no hacer esfuerzos y mantenerse el mayor tiempo que pueda en cama. En dos semanas tendrá que regresar a la capital del país para continuar con las curaciones, pues las quemaduras de segundo y tercer grado dañaron gravemente sus piernas y área genital.

Puntos clave del caso de Cristián Carranza

Los hechos que llevaron a Cristián Carranza a ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones ocurrieron el pasado 18 de noviembre de 2023, mientras el joven de 18 años se encontraba en un taller de mantenimiento de motocicletas en el CEDVA.

Cámaras de seguridad del plantel captaron el momento en el que convivía con un par de compañeros, cuando repentinamente comenzó a ser molestado por dos alumnos. La grabación muestra cómo, después de ser rociado con gasolina por uno de ellos, otro le prende fuego con un encendedor.

Así sucedió la agresión contra Cristián Carranza. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

El 23 de noviembre, luego de que el caso se hiciera mediático, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó la detención de uno de los presuntos implicados, identificado como Oscar ‘N’. Sin embargo, tras el pago de una multa de 100 mil pesos, ahora se encuentra en su casa.

El 29 de noviembre, un juez del Poder Judicial del Estado de México con sede en el Distrito Judicial de Texcoco vinculó a proceso al joven, determinando que podrá enfrentar el proceso en su contra en libertad, aunque no podrá salir de la entidad mexiquense, no podrá acercarse a la víctima o su familia y deberá acudir al Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) a firmar periódicamente.