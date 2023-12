“Un vaso de agua fría”: la conmovedora carta que escribió el senador Juan Pablo Adame antes de morir

El senador suplente del PAN padecía cáncer de estómago, mismo que se le agravó en los últimos meses. (Canva/CUARTOSCURO)

La muerte del senador suplente Juan Pablo Adame, ocurrida en las primeras horas del martes 5 de diciembre, ha conmovido a la política mexicana sin importar partidos y colores.

Te puede interesar: Murió Juan Pablo Adame, el panista que cumplió el sueño de ser senador por un día

El legislador, que padecía cáncer de estómago y que conmovió hace unos meses al cumplir su sueño de ser senador por un día, falleció a los 38 años de edad. Apenas el pasado 29 de noviembre su compañera de partido, Josefina Vázquez Mota, había informado en el Pleno que el panista ingresaría a cuidados paliativos ante el avance de su enfermedad.

Entonces, la excandidata a la presidencia por México en el 2012 tomó la tribuna para leer una carta escrita por el propio Adame, hombre al que dijo admirar y respetar profundamente, al considerar como una “bendición” el haberlo conocido.

“Disfruten de un buen vaso de agua fría por mí”

Josefina Vázquez Mota leyó ante el Pleno del Senado la carta de Juan Pablo Adame titulada "Un vaso de agua fría" Crédito: Senado de la República

Con la voz entrecortada, la senadora comenzó a leer la misiva, en donde Adame Alemán describió lo que era para él el hecho de beber agua fría y cómo su enfermedad le había impedido hacer esta actividad que para muchos es ordinaria, por lo que hacía una petición a todos para que disfrutaran un buen vaso de agua fría en su nombre.

Te puede interesar: Quién es Juan Pablo Adame, senador del PAN que abandona su puesto para luchar contra el cáncer

Aquí la carta íntegra de Juan Pablo Adame:

“Ver el vaso lleno, tomarlo y pasarlo por tu boca, sentir cómo se activan tus papilas de inicio a fin, que el agua pase por tu garganta y dejar de tener sed; una sensación única, un placer tan grande.

Te puede interesar: ¿Propondrá a Ernestina Godoy? AMLO reacciona al rechazo de su terna para la SCJN en el Senado

Llevo más de un mes sin poder gozar de ese vaso de agua fría, mi cuerpo se ha ido deteriorando y por la enfermedad he perdido gustos tan simples y tan básicos como el tomar un buen vaso de agua fría.

Gracias a estos momentos hoy valoro lo simple y lo cotidiano como algo extraordinario y te invito a hacer lo mismo, a que no des por sentadas las cosas que haces cada día; te invito a que encuentres en cada acción lo maravilloso que es la vida y el regalo que significa disfrutar todos los pequeños detalles.

Hoy entro a una nueva etapa de mi vida, mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento, pero el cáncer no dio tregua; toca entrar a cuidados paliativos, decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido Eli y yo durante nuestro matrimonio.

Sé que me acompañarán con sus oraciones, pensamientos y con todo el amor que me han dado hasta el día de hoy a mí, a Eli, a María, a Rodrigo y a Inés.

Estoy muy en paz, con la tranquilidad y seguridad que Dios está conmigo, que no estoy solo; sigo disfrutando la vida como un regalo diario.

Hoy sólo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera, pero no seré yo ni las expectativas de vida que me han dado los doctores los que tienen la última palabra, Dios sabrá el día y la hora; mientras tanto, a vivir.

Disfruten de un buen vaso de agua fría por mí.

Con amor, Juan Pablo Adame Alemán”.

Quién era Juan Pablo Adame

Juan Pablo Adame murió a los 38 años de edad tras padecer cáncer de estómago. FOTO: CUARTOSCURO.COM

El político fue diagnosticado con cáncer en el estómago, situación que hizo pública el 30 de abril del 2022 a través de publicaciones en sus cuentas de redes sociales: “[...] Tengo cáncer. Desde hace meses he sentido un dolor en el estómago y después de muchos estudios por fin dimos con el diagnóstico correcto”, explicó en un comunicado.

En el 2021 el senador suplente tuvo que someterse a una cirugía debido a que el tumor le cubría el 80% del estómago, no obstante, en los últimos meses su enfermedad avanzó.

Fue a principios del mes de agosto cuando el perredista Miguel Ángel Mancera solicitó licencia a su cargo por un día para ayudar a cumplir el sueño de su suplente de ser senador que el nombre de Juan Pablo Adame cobró mucha fuerza en redes sociales.

Entonces el 6 de septiembre el panista cumplió su sueño y no sólo ocupó el escaño, sino que también hizo uso de la tribuna para presentar dos productos legislativos a favor de los enfermos de cáncer: uno para que los acompañantes y cuidadores de enfermos de cáncer reciban apoyos económicos; así como un punto de acuerdo para poder invertir más en los enfermos con cáncer en el 2024.

En el Pleno, el senador exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a cada uno de los gobernadores de las 32 entidades federativas para implementar campañas de prevención y concienciación sobre el cáncer para informar a la población sobre los riesgos, síntomas y medidas de prevención relacionadas con esta enfermedad.

El licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México, se unió al blanquiazul en el 2006. En Acción Nacional fue coordinador de formación de jóvenes y coordinador general de la Secretaría Estatal en Cuernavaca, así como capacitador nacional.

De 2006 a 2009 estuvo encargado de las relaciones internacionales del grupo parlamentario del PAN en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados y de 2009 a 2012 fue consejero en la comisión de Juventud y Deporte en San Lázaro.

De 2012 al 2015 fungió como diputado federal por la vía de la representación proporcional a la LXII Legislatura, en donde integró varias comisiones como Tecnologías de la Información; Ciencia y Tecnología: de la Juventud; entre otras.