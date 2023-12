Jezzini despierta preocupación por tener los ojos hinchados; esto le pasó

Así están los ojos de Jezzini (Instagram/@jezzzini)

Jezzini es un influencer cuyas anécdotas de vida se hacen virales en redes sociales como TikTok y X (antes Twitter), pues el joven suele terminar envuelto en pequeñas tragedias y situaciones absolutamente aleatorias. Claro ejemplo de ello es que hace un par de meses tuvo que explicar la verdad detrás de su video siendo “detenido”.

Te puede interesar: ¿Cómo hacer un árbol de Navidad con jabón Zote? Truco se hace viral

Este tipo de historias han llevado a muchos de sus seguidores a nombrar a este creado “el personaje protagonista de esta historia llamada vida”, recientemente Jezzini despertó preocupación en redes porque se dejó ver con los ojos completamente hinchados, la frente brillosa y la cara enrojecida.

“Dios, suéltame”, escribió el joven. Entre comentarios, muchas personas se sintieron intrigadas por la situación que llevó al chico a terminar con lo que parece ser una reacción alérgica, incluso hubo quienes lo compararon con un can que se hizo viral tras ser atacado por una víbora y tener la cara hinchada. “El perrito de Jezzini:”, escribió una usuaria de X.

La situación desató varios memes (Captura de pantalla)

Aparentemente, la hinchazón fue provocada por un masaje, pero dicho procedimiento no se realizó en la cara del joven, si no que se trató de un efecto colateral de algo que se supone que debía ser disfrutable.

Te puede interesar: Mexicanos lanzan memes tras historia viral de mujer que expuso romance entre su esposo con su propio padre

“Mucho ojo cuando vayan a que les den un masaje, mucho ojo jajajaja”, escribió Jezzini, también publicó un story time en el que contó de forma mucho más detallada lo que le causó esa reacción en la cara.

“Story time de cuando me convertí en Sid de la Era del Hielo ¿Por qué me pasan estas cosas? Parezco alien ¿Sabes como me pasó esto? porque ayer una señora vino a hacerme un masaje y estuve boca abajo una hora y media, resulta que se me hincharon los ojos por la posición, por la gravedad y la presión”, dijo el influencer para su millón de seguidores.

Te puede interesar: Limpiaparabrisas se vuelve viral tras aceptar pagos con tarjeta; advierten peligro por pagar así | VIDEO

Jezzini mencionó que la persona que le hizo el masaje en la espalda aplicó demasiada presión en la espalda, pues incluso la comparó con algún personaje de películas sobre artes marciales como Karate Kid o Kung Fu Panda.

El resultado del masaje en la cara del creador de contenido fue evidente de inmediato, por lo que la masajista incluso le recomendó que no se viera al espejo porque sentía presión en dicha zona.

Entre memes, burlas y mensajes de preocupación, el mismo Jezzini también se comparó con un alien, con una rana y otras figuras de ojos desproporcionados. “¿Quién tiene más inflación, un país latinoamericano o mis ojos? Obvio mis ojos y ni me vayan a preguntar que si le pagué dinero (a la masajista) porque sí le pagué y le dije ‘Me encantó el masaje, de la felicidad se me hincharon los ojos’”.

Jezzini fue comparado con este perrito (Captura de pantalla)

Tal como es su estilo, el creador de contenido terminó tomando la situación con humor e hizo bromas respecto a que incluso le dio una propina a la persona que terminó siendo la culpable de la hinchazón de sus ojos, además de que dijo que era capaz de tomarse una foto para mandársela a su ex pareja y decirle que la inflamación había sido por tanto llorarle.

Algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de redes sociales como Instagram y X fueron: “Cuando tengo un mal día siempre me animo pensando en que a Jezzini le puede estar yendo peor”, “Yo pensé que al inicio tenía un filtro”, “Esa soy yo llorando por mi ex”, “La gravedad, otro enemigo de Jezzini JAJAJAJAJAJJAA”, “AJAJAJA tuve que entrar a ver como eras sin la inflamación, se me olvidó”, “Otra tragedia para el protagonista del planeta”, “Jezzini descuido Venga la Alegría” y “¿Pues cómo te masajearon?”.

Incluso hubo personas que lanzaron algunas suposiciones respecto a la posibilidad de que no hubiera sido la presión en el rostro, si no alergia por alguna crema o material por parte de la masajista.