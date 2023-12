Carlos Bremer vs Carlos Slim; reducción a la jornada laboral divide a los empresarios de México

La propuesta para reducir la jornada laboral divide a Carlos Slim, el hombre más rico de México, y Carlos Bremer, reconocido empresario Foto: Cuartoscuro

Carlos Slim, el hombre más rico de México, y Carlos Bremer, reconocido empresario, tienen opiniones divididas sobre la reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana. El primero busca dijo estar en contra y el segundo argumentó puntos a favor.

El empresario Carlos Bremer compartió a los medios de comunicación cuál es su postura sobre la iniciativa para reducir la jornada laboral en México, aclaró que no había analizado a profundidad la reforma, sin embargo, ofreció un breve análisis en donde dice estar a favor de que se lleva a cabo.

“No la he analizado, pero debe de ser buena. Yo creo que sería bueno para que la gente dedique un poquito más de tiempo a su familia”, dijo Carlos Bremer a los medios de comunicación en Mazatlán, Sinaloa, a donde llegará el presidente Andrés Manuel López Obrador para la inauguración de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.

Sostuvo que no se reducen drásticamente las horas laborales de los trabajadores, con lo cual es posible cumplir con los objetivos de la empresa, mientras que los empleados pueden dedicarle más tiempo a la convivencia con sus familiares.

“Entonces como quiera es muy poco lo que se reduce entonces se puede lograr los mismos objetivos, la misma capacidad de trabajo y dedicarle más tiempo a los valores y a la familia”, argumentó el empresario.

Incluso dijo que no entiende cuál es el problema por el cual algunos se posicionan en contra de que resten horas: “No se cuál sea el problema, qué les cause problema, pero darle tantito más de tiempo a la gente para que esté con su familia es muy bueno”, aclaró el empresario de quienes se posicionan en contra.

Postura de Carlos Slim sobre la reducción de la jornada laboral

El hombre más rico de México, Carlos Slim, reconoció no estar de acuerdo con la propuesta sobre la reducción de la jornada laboral, ya que esto se traduce en una reducción a los ingresos de los trabajadores y por ende en un menor poder adquisitivo.

“Yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más; a que trabajen 40 y ganen menos. Eso es muy importante para la población, tener un mayor ingreso para tener un mayor poder adquisitivo y eso es lo que ha logrado, daba las cifras el presidente”, explicó el empresario durante la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum, el pasado 1 de diciembre.