Burro Van Rankin y David Faitelson cruzan insultos en X por pase del América: “David, no digas mama…”

Jorge Van Rankin y David Faitelson se olvidaron de la amistad y cruzaron insultos por el triunfo del América (Ig @david_faitelson, @burrovan).

El pase del Club América a las Semifinales del Apertura 2023 generó un desencuentro entre Jorge ‘Burro’ Van Rankin y David Faitelson en X, antes Twitter, donde intercambiaron insultos. ‘El Burro’, quien es un recalcitrante aficionado de Las Águilas, se lanzó contra el periodista, quien puso en tela de juicio el triunfo del club.

La noche del 2 de diciembre, América superó 2-0 al Club León para avanzar a las semifinales por un marcador global de 4-2. Sin embargo, el triunfo generó polémica, ya que el primer gol del equipo estuvo antecedido por una supuesta falta que el árbitro no pitó.

Pelea entre el ‘Burro’ Van Rankin y David Faitelson

David Faitelson, un declarado antiamericanista, no dudó en calificar el triunfo como un “robo”. Al terminar el partido, el presentador de TUDN hizo varias publicaciones en X en las que hizo evidente su molesti. En una de sus publicaciones se lee:

“En el ‘robo’ de la noche ==no hay otra forma de llamarle== sí, Zendejas puntea la pelota y también le pega a Iván Rodríguez entre el bíceps femoral y los gemelos…El que no vea falta está cegado por su americanismo…”.

La publicación caló hondo en el ánimo de Jorge ‘Burro’ Van Rankin, quien se lanzó contra el periodista deportivo:

“David, no digas mama*** va por la pelota! Cuando dices esas tonterías demuestras q no tienes argumentos que comentar! Eso es lamentable, no quieras decir tonterías para q tus detractores te sigan reventando por limpiar tu imagen ya muy cuestionada! He dicho…..

El Burro respondió a una polémica publicación de David Faitelson en X (X @burrovan).

David Faitelson le recuerda al ‘Burro’ que lo corrieron de Televisa

Faitelson, quien no suele ignorar los señalamientos que le hacen en X, le respondió al ex conductor de Miembros al Aire, a quien le recordó que salió de Televisa ‘por la puerta de atrás’:

“¿Imagen deteriorada? No, te equivocas. Imagen deteriorada la del América y el arbitraje…Pd.- Esta muy bonito tu camerino aquí en Chapultepec. Muchas gracias…”, escribió Faitelson.

David Faitelson reaccionó a la publicación del Burro y le recordó su polémica salida de Televisa (X @DavidFaitelson).

El dardo hacía mención a la polémica que rodeó la salida de Jorge Van Rankin de Televisa. En mayo pasado, el presentador acusó de despido injustificado a la producción del programa Miembros al Aire de Unicable.

“Me acaba de quitar la chamba, de hecho, me corrieron de Miembros al Aire. Este programa está grabado el 1 de mayo, me corrió Damián Villar, que nunca me lo dijo, me corrieron sin ningún tipo de informe”, dijo el presentador durante un live en sus redes.

En la misma transmisión, Van Rankin auguró un fracaso para el programa: “”Se les va a caer el programa. Me corrieron de Miembros al Aire ¿Qué opinan? Ay, me cag* de la risa, pero sí está cabr*n de no tener los huev*s y decírtelo a la cara y hablarte ¿no?”

Un mes después, el presentador también confirmó su salida del programa de comedia 40 y 20, luego de pedir un ajuste salarial para grabar nuevas temporadas. Su despido no fue el único, la actriz Michelle Rodríguez también fue despedida del proyecto por la misma razón.

En junio, el 'Burro' Van Rankin confirmó su salida del programa de comedia '40 y 20', luego de pedir un ajuste salarial para grabar nuevas temporadas. Su despido no fue el único, la actriz Michelle Rodríguez también fue despedida del proyecto por la misma razón (Instagram/@burrovan)

Pelea del Burro y David Faitelson genera reacciones

El cruce de insultos en X generó cientos de comentarios a favor y en contra de ambos conductores: “Cómo le pides argumentos a un wey que solo hace polémica barata? Solo déjalo que hable a lo p*ndejo y ver cómo se burlan de él, quizá ese es su verdadero propósito en las redes”, escribió un internauta a favor del Burro.

Sin embargo, otros usuarios se pusieron del lado de David Faitelson y señalaron al Burro Van Ranking de estar cegado por su fanatismo: “Ahora sí la regaste Burro, y mira que David ni me cae bien y seguido la está ca***do”.

El cruce de palabras entre los presentadores se da a menos de un mes de una entrevista para un canal de YouTube donde Van Rankin colabora. También, en 2022, el ‘Burro’ tuvo como invitado para su programa en la misma plataforma a David, previo a que el presentador anunciara su incorporación a Televisa, la cual generó polémica, ya que en el pasado aseguró que nunca trabajaría para la televisora de San Ángel.