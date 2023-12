Mujeres con Bienestar en Edomex: qué hacer si no has recibido el mensaje para entrega de documentos

El programa Mujeres con Bienestar sólo recibirá documentos de aquellas que hayan recibido la notificación de su cita por correo o SMS (Infobae/Jesús Aviles)

En los últimos días se ha llevado a cabo la validación de documentos para terminar el registro al programa Mujeres con Bienestar, con el cual las beneficiarias recibirán 2 mil 500 pesos al mes. Hasta el 9 de diciembre se recibirán papeles, pero hay quienes no han recibido el correo o mensaje para su cita.

Hasta el momento, ningún municipio, así como el gobierno del Estado de México o encargados del programa ha dado a conocer qué sucederá con las mujeres que no han acudido a su cita, pero sí remarcaron el porqué a muchas no les ha llegado la notificación del día y hora que deben llevar sus documentos.

En las redes sociales de los municipios se ha hecho hincapié que hasta el momento no han finalizado de enviar correos o mensajes de texto (SMS) con la notificación de la cita, por lo que posiblemente haya algunas seleccionadas que aún no reciben la información necesaria.

La entrega de documentos inició el 28 de diciembre y terminará hasta el 9 de diciembre, así que continuará el envío de notificaciones (Cuartoscuro)

Cabe recordar que los módulos del programa no están recibiendo papeles de personas que acuden sin cita, incluso en algunos municipios es obligatorio llevar la notificación de la cita impresa. Asimismo, uno de los papeles que obligatoriamente se deben de entregar es el Formato Único de Bienestar (FUB), el cual sólo se puede descargar una vez que se notifica la cita.

Para la mayoría de los municipios es necesario contar con el correo o mensaje de la cita, sin ella no se recibirán documentos. Lo oportuno es esperar la notificación.

Otra cuestión importante a considerar es que no por haber hecho de forma correcta el pre registro te darán el apoyo económico, si hasta el 9 de diciembre aún no has recibido ninguna notificación o al entrar al avance de tu solicitud no menciona el día y la hora que tienes que acudir a tu módulo, lo más posible es que hayas sido rechazada para ser parte del programa.

¿Qué significa “Solicitud en proceso”?

Si al momento de consultar el estatus de tu solicitud en el registro de Mujeres con Bienestar dice “Solicitud en proceso” y no te permite descargar ningún formato, así como tampoco ver la hora y fecha en que tiene que ir un módulo, es debido a que todavía no han hecho la revisión de tu pre registro.

Es normal que en esta sección aún no te digan que ha sido aceptada ya que la revisión de solicitudes continúa (Captura de pantalla/Mujeres con Bienestar)

En este caso, el programa es claro al mencionar que “si cumpliste con los criterios del programa, recibirás por SMS (mensaje de texto) la fecha, hora y lugar donde deberás presentarte”.

Es decir, hasta el momento en que tu estatus sea “Rechazada” es que se confirmará que no recibirás el apoyo; si aún tienes “Solicitud en proceso” debes esperar a que te envíen la información para tu cita o que seas rechazada.

¿Cuáles son los documentos que debo llevar para Mujeres con Bienestar?

Todos los municipios del Estado de México han recomendado que asistas a tu cita con todos los documentos que se pidieron desde el inicio del pre registro, que son los siguientes en original y copia:

- CURP

- Acta de nacimiento

- Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

- Credencial para votar vigente

- Formato Único de Bienestar (FUB; este llega con la notificación por correo o SMS).

La entrega de tarjetas será a partir del 8 de diciembre y aún no se informa hasta cuándo finalizará (Gobierno del Estado de México)

En caso de que no cuentes con alguno de estos, es importante que asistas al módulo indicado para que recibas orientación de qué puedes hacer, pues en algunos municipios están permitiendo otros documentos, pero son casos muy concretos, como en Atizapán de Zaragoza.

Aunado a esto, es esencial consultar las redes sociales de cada municipio para conocer si están solicitando algún papel más, ya sea más juegos de copias o la cita impresa. Cada municipio está llevando a cabo una dinámica diferente en la recepción de documentos.