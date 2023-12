Mujeres con Bienestar en Edomex: cuál es la fecha límite para entregar documentos y concluir el trámite

Mujeres con Bienestar seguirá con el proceso de registro a partir del 28 de noviembre con las aspirantes que recibieron la notificación (Cuartoscuro)

Mujeres con Bienestar ya concluyó su primera fase del registro el pasado 26 de noviembre, por lo que ahora a las mujeres del Estado de México a quienes les llegó una notificación a su correo sobre los pasos a seguir, tienen una fecha límite para concluir el trámite.

En los siguientes días todas las mujeres que realizaron su pre-registro de Mujeres con Bienestar tendrán que continuar con el proceso para obtener la tarjeta en la que recibirán el apoyo económico bimensual de 2 mil 500 pesos el próximo 8 de diciembre.

Lo que sigue es entregar la documentación requerida en el correo que llegó una vez concluido el pre-registro y depende del nombre de la persona registrada ya que será en orden alfabético según la primera letra del apellido paterno.

Esta parte del trámite es del 28 de noviembre al 9 de diciembre, el el correo se indica en qué día y horario se tiene que ir a los módulos para entregar los papeles.

Este proceso finalizará el 9 de diciembre, pero a partir del 8 comenzará la entrega de las tarjetas (Cuartoscuro)

Los documentos que se tendrán que entregar son:

- Copia y original de la CURP

- Acta de nacimiento

- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

- Credencial para votar vigente

- Formato Único de Bienestar

Para obtener el Formato Único de Bienestar únicamente se tiene que ingresar al sitio de Mujeres con Bienestar con el folio y número de celular, dirigirse a la opción Formato Único de Bienestar y descargar el PDF para imprimirlo.

Los documentos aceptados como comprobante de domicilio son: recibo de luz, agua, teléfono fijo y celular, servicio de TV por cable o internet, así como también constancia vecinal, ejidal o del municipio.

En caso de no cumplir con la cita ni llevar los documentos requeridos, no se podrá acceder al apoyo de 2 mil 500 pesos (Cuartoscuro)

¿Qué pasa si no recibí el correo de confirmación de Mujeres con Bienestar?

Algunas usuarias reportaron que a ellas no les llegó ningún correo de confirmación tras iniciar su pre registro, inclusive si lo hicieron antes de la fecha límite. Esto puede ser normal ya que el correo sólo fue enviado a aquellas mujeres elegidas para continuar con el proceso.

No obstante, este no fue el único medio por el que fue enviada la notificación, así que, si fuiste seleccionada, podrías encontrar toda la información de cómo continuar tu registro en tus mensajes de texto del número de celular registrado.

En caso de que consideres que sí fuiste seleccionada y no recibiste ni el correo ni el mensaje de texto, puedes consultar el estado de tu pre-registro en el sitio de Mujeres con Bienestar, en este enlace.

En caso de no recordar tu folio, puedes solicitarlo nuevamente con tu número de celular en este sitio especial.

Esta es la forma para saber si eres una de las beneficiarias del programa (Captura de pantalla)

Hay algunos pre registros con casos muy especiales que hasta el 28 de noviembre aún estaban en evaluación, por lo que en los próximos días aún pueden llegar notificaciones para llevar los documentos.

Si no fuiste seleccionada, el motivo pudo ser que no finalizaste de forma correcta el pre-registro no no cumpliste con los requisitos que la convocatoria establecía.

Los criterios con los que se eligió a las mujeres que serán beneficiadas con este programa fueron si tienen nacionalidad mexicana, si viven en el Estado de México, que tengan entre 18 y 64 años de edad, que vivan en condición de pobreza, presenten carencia por acceso a la seguridad social y cualquier otro que el comité haya elegido durante el proceso.

No será posible entregar los documentos en otro módulo que no sea el asignado, así como tampoco otro horario (Infobae/Jesús Aviles)

En todo el Estado de México hay 66 módulos de Mujeres con Bienestar, pero cada aspirante debe de llevar sus papeles a donde indica el correo que les llegó, pues tienen que cumplir con la cita que se les asignó, de lo contrario, no podrán seguir con el proceso y no obtendrán el apoyo económico. Para conocer a qué modulo te corresponde ir, deberás escanear el código QR.