Si se mete al juego de la campaña, tiene que jugar: Fox sobre insulto a Mariana Rodríguez

Fox apareció tras los dichos sobre Mariana Rodríguez. (CUARTOSCURO/Instagram Mariana Rodríguez)

A casi una semana de que el expresidente Vicente Fox insultara a Mariana Rodríguez llamándola “dama de compañía”, el panista asegura que él no considera que haya cometido un error y reiteró que el “apagón” a su cuenta de X (antes Twitter) es un ataque a su derecho a la libertad de expresión.

Te puede interesar: “Señor, no soy una dama de compañía”: Mariana Rodríguez se lanza contra Vicente Fox por comentario ‘misógino’

Fox Quesada reconoció que aunque para muchos fue un error el haberse expresado de esa forma contra la también esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, reiteró que él simplemente está metido en “la campaña más importante de la historia del país”, a la que la “fosfo fosfo” también se subió.

“Tengo un respeto profundo por las mujeres, pero si se mete alguien a la campaña tiene que jugar el juego de la campaña, que no es tan lindo y no es tan diplomático como todos quisiéramos, es una guerra, y en esa guerra no queda más que ganar porque no hay premio para el segundo lugar”, dijo en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Te puede interesar: Samuel García respalda labor de Mariana Rodríguez tras declaraciones de Fox

Al ser cuestionado sobre por qué no ofrece una disculpa como aquella vez en la que, siendo presidente, expresó que el 75% de los hogares del país tenían una lavadora pero “no de dos patas o de dos piernas, sino metálica”, Vicente Fox se rehusó.

Argumentó que, según él, actualmente se vive en un mundo donde se está muy cerca del matriarcado y señaló que incluso para las elecciones del 2024 el Instituto Nacional Electoral (INE) dio cinco gubernaturas a las mujeres y cuatro a hombres.

“Me siento yendo a una cacería sin fusil”

El presidente se rehusó a disculparse- (X/@marianardzcant y CUARTOSCURO)

El político de Acción Nacional detalló que tras sus dichos contra Rodríguez en la red social X se le linchó públicamente porque se juntaron tres factores:

Te puede interesar: Jorge Álvarez presenta denuncia contra Vicente Fox por violencia en razón de género por insultar a Mariana Rodríguez

“Primero una expresión mía, que lo de dama es elegante, lo de compañera, pues yo con mi señora es mi compañera y así hablamos todos los días y trabajamos juntos; segundo, se conjunta una influencer que utiliza a su audiencia, sus millones de seguidores, para causar esa marejada; tercero, el tema del feminismo. Yo creo que así sucedió y hoy me siento como yendo a una cacería sin fusil y no se vale, es una verdadera ofensa a la libertad de expresión”, se quejó.

Sobre el “apagón de su cuenta de X”, el extitular del Ejecutivo Federal mexicano dijo que hasta el momento aún no saben cuál fue la causa o con qué propósito se dio de baja su cuenta.

Señaló que está seguro de que ninguno de sus colaboradores dio de baja la cuenta y dijo desconocer si alguien convenció a la empresa de hacerlo, esto luego de que el gobernador Samuel García bromeara con que le pidió a su compadre Elon Musk que diera de baja a su usuario.

Por ello urgió a que se “corrija”, ya sea nacional o internacionalmente, las medidas para que a nadie, por ninguna causa, se le corte la capacidad de expresarse.

El fin de semana el exmandatario citó una publicación del comunicólogo Pedro Ferriz en donde supuestamente ventilaría algunos “trapitos” del emecista. A este post Fox le dio “republicar” antes agregando un par de palabras en donde se refirió a Mariana Rodríguez como “dama de compañía”.

Mariana Rodríguez respondió a la publicación del exmandatario reprochando que la llamara de esa manera y acusándolo de violencia contra las mujeres, a lo que se sumaron decenas de internautas que respaldaron a la influencer y criticaron al exmandatario.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. Lo que usted hizo, se llama violencia. Por ciento, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Tómelo en cuenta”, reviró la esposa de Samuel García, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano.

La cuenta de Fox ya no está disponible

Sin embargo, Vicente Fox continuó con sus dichos en contra de Rodríguez Cantú argumentando que sus dichos son un acto de libertad de expresión, afirmando que no puede martirizarse por estar en “arena política” y haciendo campaña.

Posteriormente, a la conversación se unió su compañera de partido, la virtual candidata a presidencia de México por parte de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien condenó lo dicho por el expresidente, pues afirmó que ella lucha contra la violencia hacia las mujeres “venga de quien venga” y sin importar en contra de quién sea.

“Si atacan a una nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor”, escribió en su cuenta de X.

Cabe apuntar que el lunes se dio a conocer que el coordinador de campaña del precandidato Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, presentó ante las autoridades electorales una denuncia contra Vicente Fox por la agresión contra Mariana Rodríguez.

Se lanza contra Samuel García

Fox aseguró que lo que ha hecho Samuel García con Nuevo León es una ofensa. (REUTERS/Daniel Becerril)

Por otro lado, Vicente Fox Quesada volvió a arremeter contra el gobernador Samuel García, quien se tomó una pausa de tres días de su precampaña para regresar a la gubernatura de Nuevo León.

Al recordar que García Sepúlveda lo llamó “marihuano”, el exmandatario federal dijo que el emecista está ofendiendo a los ciudadanos del estado de Nuevo León al jugar a ser gobernador y precandidato.

“Está jugando con la gente, un día de gobernador, un día de precandidato, otro día de gobernador por tres días, ya está perdiendo la brújula”, señaló y cuestionó en dónde está su “conductora de campaña”, a la que llamó “Marianita”, refiriéndose a Mariana Rodríguez.