Falleció Michitamalitos, la gatita viral que vendía tamales junto a su dueña en Tampico

Michitamalitos era toda estrella del internet. (Facebook: Michitamalitos)

El mundo del internet se encuentra de luto, luego de que se diera a conocer la muerte de Michita, mejor conocida como ‘Michitamalitos’, una linda gatita que junto a su dueña vendía tamales en las calles de Tampico Madero, Tamaulipas.

A través de las redes sociales, la dueña de Michitamalitos, Diana Borde, confirmó la muerte de su mascota, a quien le agradeció por todos los años que compartió a su lado como su mejor amiga.

“Mi corazón está roto en mil pedazos, con dolor les informo Michita hoy cruzó al arcoíris. Se puso mal, su ritmo cardíaco ya estaba muy bajo”, escribió.

La publicación que todo Tampico conmocionó. (Facebook: Michitamalitos)

¡Seguirá la venta de los tamales!

En todo momento acompañó a su dueña en la venta de los tamales. (Facebook: Michitamalitos)

Asimismo, confirmó que la venta de tamales seguirá sin su gatita, esto para poder acompletar para la cremación de Michitamalitos, por lo que para aquellos fans que gusten apoyar con los gastos será bienvenida su retribución, debido a que la venta anda floja.

“Trataremos de seguir con la labor, ya que Michita dejo a muchos hermanitos. Sin más por el momento agradezco a la gente que vino a conocerla, era muy querida y admirada, nuestra esquina no será la misma sin ella. Si alguien gusta apoyarme para los gastos de la cremación se los agradecería porque como ustedes saben nuestra venta ha estado demasiado baja”, agregó.

¿Quién era michitamalitos?

La gatita siempre se caracterizó por atender el puesto sentada en su banquito. (Facebook: Michitamalitos)

Su nombre realmente era Michita y se volvió viral en redes sociales con diversas fotos que su ama Emily compartía en redes sociales al acompañarla diariamente en su puesto como su ayudante para poder ganar dinero para sus croquetas de gato.

Tal fue el impacto en las redes sociales, que la vendedora le pedía a la gente llegar temprano si querían alcanzar tamales, ya que se acababan pronto porque todos querían conocer a la minina. El perfil de facebook de Michitamalitos contaba con más de de dos mil seguidores.

La gente tenía que ir temprano para comprar tamales y poder tomarse una selfie con la gatita. (Facebook: Michitamalitos)

“¡Era una gatita HERMOSA! Hasta a mí me dolió la noticia QEPD y pronta resignación a la familia”; “Yo no estoy cerca pero te acompaño en este momento, siempre me alegró ver sus publicaciones”; Dejò su legado de Michitamales y por ella te conocimos. Un abrazote, entendemos por lo que pasas”; “Un abrazo fuerte para ti, se lo que estás pasando y sintiendo, igualmente he pasado por lo mismo , pero nos quedan más mishitos por cuidar, besos hasta tu cielo mishita ,eres una hermosa”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.