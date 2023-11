Becas Benito Juárez: ¿Aumentará el monto para el 2024?

Becas Benito Juárez podrían tener aumento en 2024 (Foto: especial)

Las Becas Benito Juárez son de las más populares a nivel nacional pues el actual Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulso las mismas con el objetivo de evitar el rezago educativo ante la necesidad de muchos estudiantes de generar recursos para apoyar en los gastos del hogar. Si bien este dinero se da con el objetivo de solventar gastos que implique el estudiar una carrera, lo cierto es que no están condicionados para que sean solo para eso, lo que lleva a la duda de si habrá aumento para el 2024.

Te puede interesar: Entre aplausos, Samuel García critica programas sociales de AMLO mientras presenta su libro

Hace unos días, el presidente anunció que el Salario Mínimo tendría un aumento al igual que lo hará el programa social de la Pensión para Adultos Mayores. En el caso del último mencionado, se sabe que los beneficiarios recibirán seis mil pesos de manera bimestral. ¿Y los alumnos de educación media superior y superior con Beca Benito Juárez?

Hace unos días la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer a través de todos sus canales de comunicación que los alumnos que recién se inscribieron a la Beca Benito Juárez recibirán el pago de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Para los estudiantes de media superior el pago es de tres mil 500 pesos, mientras que los de Superior recibirán 10 mil 300 pesos.

Programa de Becas para estudiantes (Cuartoscuro)

Cabe decir que los recursos previamente mencionados son para el cierre del 2023 y por ahora el Gobierno de México no ha confirmado que haya un aumento como es el caso de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores o el salario mínimo, por lo que se espera que, una vez que la CNBBBJ anuncie las fechas de pago correspondientes al año entrante, se den más detalles.

Te puede interesar: Éstas son las fechas del último registro para la beca Jóvenes Construyendo el Futuro 2023

En ese sentido, se recuerda que solo la dependencia será la encargada de revelar si hay o no aumento para todos los beneficiarios de este programa social y por ello, se invita a no caer en especulaciones. Asimismo, las inscripciones a las becas no representan pago alguno y, en caso de ser requerido cualquier monto, se debe denunciar ante las autoridades correspondientes.

Abren registro para afectados en Acapulco por el huracán Otis

Desde el pasado 15 de noviembre del presente año, los residentes de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, ubicados en el estado de Guerrero contaron con el registro abierto para las Becas Benito Juárez tanto a nivel primaria como secundaria y hasta prescolar.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar Edomex: estos son los pasos a seguir para saber si fuiste seleccionada en el programa

Los interesados y quienes basta hacer mención se vieron afectados por el paso del huracán Otis el cual tocó tierra con una categoría 5 el pasado 25 de octubre, debieron haber ingresado a la página oficial del programa social y proporcionar los siguientes datos para hacer oficial el registro

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Acta de Nacimiento

Identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor

Documento que comprobara la situación escolar

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

El registro solo para los residentes de los municipios previamente descritos, concluye el próximo 8 de diciembre y se hará con base a la inicial del apellido paterno. El Gobierno de México cuenta con un listado de las instituciones académicas en las cuales se podrá entregar la documentación adecuada para con ello poder comenzar a gozar del apoyo económico que impida la deserción académica tras la falta de apoyo económico.

Los habitantes de Coyuca de Benítez tienen hasta el 15 de diciembre para completar el registro y, en cualquiera de los casos, es decir a nivel nacional, se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 en de lunes a viernes desde las 8:00 y hasta las a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas para que los servidores de la nación atiendan cualquier duda que se tenga al respecto.