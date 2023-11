Sandra Cuevas presume su visita a una taquería de la CDMX tras ver a Luis Miguel en vivo

La alcaldesa presumió haber asistido al concierto de Luis Miguel (X/@SandraCuevas_)

El cantante mexicano Luis Miguel ha ofrecido una serie de conciertos en la Arena Ciudad de México, recinto que ha estado al tope de su capacidad por parte de fanáticos que se dan cita al poniente de la urbe para disfrutar de sus grandes éxitos, entre ellos la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, quien durante las primeras horas de este martes 28 de noviembre publicó un video en el cual presumió no solo haber asistido al evento, sino que además se dio tiempo de visitar una de las taquerías más famosas de la capital del país.

La ex aspirante al gobierno capitalino de nueva cuenta dio de qué hablar ya que en sus redes sociales subió un video acompañado de la canción de Juan Gabriel, Así Fue, tema que se hizo tendencia ya que se emplea para resaltar la grandeza de México; no obstante, ella lo usó para enaltecer al comercio que es popular no solo entre los residentes de la alcaldía Azcapotzalco —que es donde se ubica la Arena Ciudad de México— sino que ha sido un referente para todos los capitalinos.

“Y después del concierto de Luis Miguel, cerré la noche en una de las taquerías más famosas del centro de la alcaldía #Azcapotzalco: ‘Los Parados de Don Pepe’”, escribió la alcaldesa.

Sandra Cuevas fue una de las asistentes al concierto de Luis Miguel. | Twitter Sandra Cuevas

El video de apenas 40 segundos de duración muestra a Cuevas Nieves recibir la orden de tacos que pidió en el comercio previamente descrito; sin embargo, antes de ingerirlos, se persigna y comienza a degustarlos. Acto seguido, la persona que se encarga de grabarla muestra la plancha donde se guisan los alimentos y hasta se cocinan las tortillas hechas a mano, por lo que la alcaldesa aprovechó para subrayar que con este tipo de comercios y actividades nocturnas es como se disfruta mejor de la demarcación.

“¡Así se vive y se disfruta en la demarcación más chintolola de la #CDMX!”.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que, tras asistir al concierto de Luis Miguel en la Arena CDMX, visitó una famosa taquería de la urbe; internautas se burlan de ella Crédito: X @SandraCuevas_

Internautas critican su actuar

Cabe destacar que Sandra Cuevas no había adelantado a sus seguidores que sería una de las afortunadas fanáticas en disfrutar de los conciertos de Luis Miguel en la Ciudad de México y fue hasta que publicó dicho material que se supo que fue una de las miles de voces que coreó temas como Suave, Somos Novios, Cuando Calienta el Sol o La Bikina en la Arena Ciudad de México, por lo que hubo quienes dudaron que en realidad asistiera al concierto y solo fue por los tacos.

Del mismo modo, otros aseguraron que el persignarse antes de comer fue una forma de pedir a una deidad que no le hicieran mal, por lo que Sandra Cuevas de inmediato contestó que se trataba de una forma de agradecer a Dios los alimentos.

“Se llama, gracias por todas las trazas que hago me puedo echar unos tacos y comprar otras cosas más”, le respondieron.

La alcaldesa recibió varios comentarios (X/@SandraCuevas_)

Otros internautas usaron el material para enaltecer sus atributos físicos y hasta recurrieron a las frases de doble sentido o memes; sin embargo, Cuevas Nieves no contestó más mensajes, ni siquiera aquellos en donde le pidieron ponerse a trabajar en lugar de presumir actividades de índole personal como el haber asistido al concierto de Luis Miguel o ir a comer tacos.

“Pero esto es muy personal; a quien le interesa sus hábitos religiosos o de gustos por los tacos? Póngase a trabajar ya en serio y haga si quiere sus videos mostrando su trabajo con “Hechos” y no lo que supuestamente avanza, sus temas personales dan weba”.

Antes de este video, la alcaldesa de Cuauhtémoc llamó la atención tras publicar un video rodeada de su equipo de trabajo mientras ella realizaba actividad física con el apoyo de una caminadora, al tiempo que planeaba todas las actividades para las fiestas decembrinas.