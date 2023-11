Ebrard declinó participar de forma personal en el equipo de precampaña de Sheinbaum, reveló Monreal

Marcelo Ebrard no se irá de Morena pese al proceso de impuganción que presentó ante el partido por presuntas irregularidades en el proceso interno (Cuartoscuro)

Marcelo Ebrard Casaubón declinó participar personalmente en el equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum, a pesar de que ella lo invitó, reveló el senador Ricardo Monreal, sin embargo, apuntó que el excanciller propuso a uno de sus colaboradores más cercanos.

Sheinbaum, aspirante de Morena para el 2024, presentó a su equipo de precampaña, que incluye a los ex aspirantes a la presidencia: Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña. No obstante, no estuvieron presentes Manuel Velasco y Marcelo Ebrard.

“Ayer se incorporó ya el equipo que va a acompañar a la candidata hasta obtener el triunfo incluyendo a Marcelo Ebrard… Él estaba invitado por la propia Claudia y declinó él directamente participar pero proponer a un representante de él directo que es Jesús Valdés”, reveló el senador zacatecano en entrevista con Adela Micha.

Monreal reveló que habló directamente con Ebrard, sin embargo, el ex canciller optó por proponer a uno de sus colaboradores más cercanos para apoyar e impulsar a la candidata de Morena en su aspiración de convertirse en la primera mujer presidenta de México.

En el proceso interno participaron seis aspirantes y el 7 de septiembre se dio a conocer que la ganadora fue Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro)

A Ebrard le corresponderá ser el enlace con las organizaciones migrantes en Estados Unidos, un sector que conoce muy bien debido a su experiencia como secretario de Relaciones Exteriores. En ese sentido, Monreal Ávila expuso que el doctor Jesús Valdés ha trabajado muy de cerca del ex canciller.

“El doctor Jesús Valdés que estuvo en su equipo, fue muy directo y muy cercano. Además él seleccionó la cartera de trabajo que es la relación con la comunidad migrante en Estados Unidos y en el mundo y la política internacional que le sabe muy bien Marcelo Ebrard”, detalló Monreal, quien por su parte será Coordinador de Enlace Territorial.

Por ello, el senador sostuvo que se mantiene la unidad en las filas morenistas tras el proceso interno que causó la inconformidad de Ebrard.

Monreal, quien en 2018 también perdió la candidatura al gobierno de la Ciudad de México frente a Claudia Sheinbaum, aceptó los resultados de la encuesta para la presidencia de la República y a diferencia de Ebrard, participará de forma personal en el equipo de la precandidata.

“Yo no había participado con Claudia nunca en un equipo así, no había tenido ninguna relación con ella nunca… Y me ha sorprendido, la verdad porque es una mujer atenta, disciplinada, ordenada, trae las ideas muy claras, no es de ocurrencias, no da traspiés, no improvisa y eso es muy importante en una campaña presidencial”, resaltó el zacatecano.

Claudia Sheinbaum presentó a los personajes que la acompañarán en su precampaña. (Infobae/Jovani Pérez)

Otra de las colaboradoras más cercanas de Ebrard, Martha Delgado, declaró en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara que el “entendimiento” entre el ex canciller y la ahora precandidata presidencial está dando frutos.

Justamente la incorporación de Jesús Valdés es una muestra del entendimiento entre las filas morenistas, de cara a la elección federal del próximo año.

Delgado, quien ha acompañado desde hace más de una década a Ebrard en distintos cargos públicos, señaló que por ahora él está concentrado en mirar el desarrollo del “entendimiento” y su principal preocupación es que Morena tome en cuenta la demanda de transparencia en los procesos internos de cara al futuro, pues ve la democratización de la vida interna en la 4T como su herencia a los aspirantes del futuro.

En cuanto a la posibilidad de que Ebrard aparezca en un evento público junto a Claudia Sheinbaum, señaló que será más adelante cuando él pueda tomar esta decisión.

Martha Delgado aprovechó el foro de la FIL para enviar un mensaje al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien ha descalificado en repetidas ocasiones las inconformidades de Ebrard, y le solicitó asumir con responsabilidad su puesto como vocero de precampaña y no emitir opiniones personales.