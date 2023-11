¿Hay pago de la Pensión del Bienestar en diciembre? Estos beneficiarios tendrán depósito

La Secretaría del Bienestar entregará el dinero del programa a estos beneficiarios durante el mes de diciembre (Cuartoscuro)

Desde el pasado 4 de noviembre, la Secretaría del Bienestar difundió a través de las redes sociales cuál sería el calendario de pago oficial para los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, dinero que correspondía al bimestre noviembre-diciembre del 2023; sin embargo, ha quedado la duda respecto a si habrá dispersión de recursos para el mes de diciembre, tópico que a continuación se aclara.

De acuerdo con lo expuesto por la dependencia, en específico su titular, Ariadna Montiel, el pago de la pensión destinada a los adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras, concluye el próximo jueves 30 de noviembre, fecha en la cual los beneficiarios con apellido paterno cuya inicial sea V, W, X, Y, y Z podrán cobrar los cuatro mil 800 pesos que se entregan de manera bimestral.

Cabe destacar que en caso de que los demás beneficiarios no hayan cobrado el recurso en el día que les tocaba con base al calendario oficial de pagos, esto no quiere decir que ya no se pueda sacar el recurso de cajeros automáticos o realizar pagos con la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar, sino que se puede disponer del dinero a partir de dicha fecha.

Fechas oficiales para el pago de la Pensión del Bienestar (X/@A_MontielR)

¿Quiénes recibirán el pago durante el mes de diciembre?

Es importante aclarar que la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores no representa que se pague algún tipo de aguinaldo como sucede con los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), pues se trata de un programa social y no de una prestación. No obstante, sí habrá beneficiarios que podrán cobrar dinero antes de despedir al 2023 y son únicamente aquellos adultos mayores a 65 años en adelante que se hayan inscrito al programa y que, por alguna razón, todavía no hubieran recogido la tarjeta bancaria mediante la cual se otorga el pago de la pensión.

Sólo en este caso, la Secretaría del Bienestar ha recordado que se puede acudir a recoger la tarjeta y no solo disponer del dinero entregado durante el bimestre noviembre-diciembre, sino que en adelante mediante dicho plástico se entregará el dinero que, a decir del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), deberá ser con un aumento a modo de recibir seis mil pesos de manera bimestral.

Rezagados recibirán el pago de la Pensión del Bienestar (Mayte Baena / Infobae)

¿Cómo recoger la tarjeta en caso de ser rezagado?

Es importante señalar que por rezagado se entiende por aquellos adultos mayores de 65 años que hayan entregado la documentación adecuada para ser parte de este programa social pero que, por algún motivo, no hayan podido recoger la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar.

Los adultos mayores que sean parte del sector de la población que todavía no tengan su tarjeta, deberán ingresar a la página oficial de la Secretaría del Bienestar y proporcionar su Clave Única de Registro de Población (CURP) para saber en dónde se encuentra el módulo especial, así como el horario en el que opera.

Para los beneficiarios que residan en la Ciudad de México, el módulo para rezagados se encuentra en la explanada del Monumento a la Revolución y cuenta con un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas. Para todos los que necesiten recoger su tarjeta, deberán presentar:

CURP impreso

Copia de identificación oficial

Expediente previamente dado por los servidores de la nación (folio de inscripción al programa)

Teléfono y correo de contacto

Rezagados del programa podrán recoger la tarjeta en el Monumento a la Revolución (X/@A_MontielR)

En caso de ya contar con la tarjeta del Banco del Bienestar y haber cobrado el recurso del bimestre noviembre-diciembre, el siguiente pago se efectuará a inicios del mes de enero del 2024 y para entonces la dependencia no sólo arrojará fechas oficiales sino el monto a cobrar.