Hay tiro panista: Vicente Fox lanza “pedrada” a Xóchitl Gálvez, a quien ha impulsado en toda su carrera

Critican encuentro entre Fox y Xóchitl Gálvez (Cuartoscuro)

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada sigue dando de qué hablar pues luego de haber lanzado un duro mensaje en contra de la esposa del gobernador con licencia por el estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, la influencer Mariana Rodríguez, ahora ha lanzado una severa pedrada en contar de Xóchitl Gálvez Ruíz, actual precandidata a la presidencia de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México.

Fue la mañana de este sábado 25 de noviembre cuando el exmandatario federal llamó a Rodríguez Cantú “dama de compañía”, lo que fue motivo para que diversas mujeres, no solo del ámbito político sino a nivel general, tildaran al militante del Partido Acción Nacional (PAN) de una persona misógina; incluso, la esposa del aspirante a la presidencia por Movimiento Ciudadano, no dudó en defenderse.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, respondió la influencer y encargada del centro de cuidado infantil Capullos.

Mariana Rodríguez está entre las favoritas para llegar al Senado (Instagram @marianardzcantu)

Por este evento, la senadora del PAN y expresentadora de televisión Lilly Téllez, también criticó que el exmandatario federal se refiriera de esta manera en contra de la influencer, pujes a través de las redes sociales escribió:

“Sí es ofensivo llamar “dama de compañía” a la Sra. Mariana Rodríguez. Es un error del expresidente Vicente Fox, ojalá se disculpe, nobleza obliga”.

La senadora del PAN lamentó el ataque hecho por Vicente Fox (X/@LillyTellez)

No obstante, una de las posturas que más llamó la atención fue al dada por la exsenadora Xóchitl Gálvez Ruíz quien en su cuenta en la plataforma X, antes llamada Twitter, defendió a la esposa de García Sepúlveda al remarcar que cuando atacan a una atacan a todas las mujeres.

“Si atacan a una nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor”.

Xóchitl Gálvez condenó las críticas de Fox hacia Mariana Rodríguez. | Captura de pantalla

Antes de que Lilly Téllez renunciara a contender a la presidencia de la República, Vicente Fox Quesada no dudó en mostrarle apoyo, el cual después tornó a favor de la exalcaldesa de Miguel Hidalgo quien en repetidas ocasiones ha mencionado que tras habérsele negado el acceso a Palacio Nacional, ahora ella buscaría abrir la puerta desde adentró, lo que llevó al expresidente a insistir en redes sociales en que ella seria la siguiente presidenta del país; no obstante, tras la defensa a Mariana Rodríguez, Fox Quesada no tardó en atacarla adelantando una posible fractura entre los integrantes del partido blanquiazul.

¿Qué dijo Fox en contra de Xóchilt Gálvez?

Debido a que la senadora hizo énfasis en que al atacar a una mujer de manera inmediata la agresión era en contra de todas, en especial hoy cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el expresidente escribió con un tono de burla que por todo se hace una polémica, sobre todo con la unión entre féminas ante un ataque de este tipo.

“Ah como le han echado crema a los tacos... a qué viene si atacan a una nos atacan a todas”, escribió.

Sin escribir de manera directa el nombre de Xóchitl Gálvez, el expresidente no detuvo ahí su crítica y, en un nuevo mensaje con el cual citó además el previamente descrito, cuestionó a quién se estaba atacando de manera directa.

“A quién se ataca, con qué, cómo, dónde, cuándo?”.

El expresidente atacó a Xóchitl Gálvez (X/ @VicenteFoxQue)

Cabe destacar que hasta este momento, Xóchitl Gálvez Ruíz no ha reaccionado al mensaje escrito por el expresidente de quien además ha tenido un fuerte apoyo, al tiempo que tampoco Mariana Rodríguez Cantú ha dado su postura por esta nueva polémica. Sin embargo, internautas reaccionaron a esta nueva serie de mensajes del exmandatario a quien le pidieron dejar de publicar para evitar empeorar las cosas.

“¡YA CÁLLATE! Nunca pensé hablarle así. ¡Por favor, quítenle el celular!”; “No te acabes Chente. Sobrevive lo suficiente para terminar de hundir a la botarga”; “Ni modo de decirte que te haces pendej*, si ese es tu estado natural, ¿Algún día dirás algo cuerdo, algo sensato?” o “Ni a su candidata panista respeta, Vicente Fox. Va muy bien. Siga así”, fueron algunos comentarios que la publicación recibió.