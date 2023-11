CJNG lanza amenaza a Cárteles Unidos en Michoacán: “Vamos por todas las lacras”

Miembros del CJNG hicieron un llamado a las y los pobladores de Buenavista en Michoacán para no apoyar a Cárteles Unidos (Foto: X@UnidaddeInteli5)

A través de un video difundido en redes sociales, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzaron una serie de amenazas contra uno de sus principales rivales en el estado de Michoacán: Cárteles Unidos.

Te puede interesar: Cómo es Tinaja de Vargas, la comunidad donde un líder del CJNG hizo una lujosa fiesta de XV años a su hija

En el clip audiovisual se observa a más de una docena de hombres armados y vestidos con ropa tipo militar en una zona de terracería. Todos tenían su rostro cubierto y algunos portaban chalecos con las siglas “CJNG”, en referencia a la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Muy buenas tardes a todo Michoacán, especialmente a mi Buenavista. Aquí estamos mi gente. Esto es para que no pierdan la fe en uno”, dijo uno de los encapuchados al principio del video. Aunque es el único que no sostuvo un arma de fuego, se presume que es el líder de la célula delictiva.

Te puede interesar: Asesinan a balazos al comandante de la policía municipal de Apatzingán

Dicho sujeto hizo un llamado a la población michoacana para no respaldar a Cárteles Unidos, grupo al que calificaron como “lacras”. Cabe resaltar que estas dos organizaciones mantiene una disputa por el control del estado, principalmente en Buenavista, desde hace un par de años.

Presuntos integrantes del "cárteles de las cuatro letras" emitieron un mensaje contra el Güicho y el Poncho, miembros de un grupo rival

“Estamos muy cerca de acabar con estas lacras que se hacen llamar Cárteles Unidos, no sé si ustedes los conocerán. No pierdan la fe mi gente. Estamos cerca de los pueblos, ustedes lo saben. No dejen de poner sus demandas, sus denuncias, a estas lacras que les han hecho mucho daño. Que el gobierno sepa quiénes son las lacras porque nosotros somos Cártel Jalisco”, pronunció.

Te puede interesar: Quién es ‘El Apá', líder regional del CJNG que mantiene en vilo a Jalisco y Zacatecas

De manera extraoficial se dio a conocer que el individuo que lanzó estas amenazas era presuntamente Santiago Quintero Magallón, alias “El Maguey”, quien se desempeña como jefe de plaza del CJNG en Buenavista. Sin embargo, estos datos no han sido confirmados hasta el momento.

Lo cierto es que durante el video se mencionaron a dos integrantes de Cárteles Unidos de manera en específica, mismos que fueron identificados como “Poncho” y “Güicho”, involucrados en actividades del crimen organizado como sicariato y trasiego de drogas.

“Y vamos por ustedes, hijos de su put* madre. Tú, Huicho y Poncho, las van a pagar con toda la familia (sic)”

En 2017 y 2018, sobrevivientes del reclutamiento del CJNG detallaron cómo funcionaban los campamentos de entrenamiento del narco. (Jovani Pérez/ Infobae México)

“A mi gente de Buenavista, yo sé que no los han apoyado (...) Acuérdense de lo que les dije antes, tanto peca el que mata a la vaca que el agarra la pata. Así que vamos por todas las lacras que estén apoyados a estas lacras unidas (...) Como dice un dicho, no porque no los haya encontrado ya los dejé de buscarlos. Seguimos en la lucha. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta no acabar con ustedes”, se escucha al final del video.

En julio de 2021, en el municipio de Buenavista se propagó un mensaje lanzado por miembros de Cárteles Unidos, en el que se ofrecía una recompensa millonaria a cambio de información que permitiera la identificación de Santiago Quintero.

“USD 1 millón para el que aporte datos exactos del paradero del Maguey”, se leía en el mensaje. Lo anterior tenía que ver con la disputas territoriales entre ambas agrupaciones, ya que uno de los principales objetivos de Cárteles Unidos —conglomerado de células delictivas como Los Viagras, Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya— es frenar la irrupción del CJNG en territorio michoacano.