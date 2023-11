Xóchitl Gálvez criticó la estrategia de seguridad de abrazos no balazos de AMLO: “ocurrencia criminal”

Gálvez dijo que la estrategia de seguridad de AMLO no ha funcionado. (X @XochitlGalvez)

La precandidata de la Alianza Va por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, criticó la estrategia de seguridad que ha llevado a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en lo que va de su sexenio.

En un evento en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y frente a militantes del PAN, Gálvez dijo que de llegar a la presidencia de México su prioridad será la seguridad, pues la estrategia de AMLO de abrazos no balazos no ha funcionado. “Es una ocurrencia criminal que ha hecho que hayan fallecido 170 mil personas”, dijo la aspirante a la presidencia.

Así mismo, criticó que Sheinbaum quiera continuar con la misma estrategia, así como su actuación en el caso de la línea 12 del metro, en donde un tramo elevado se derrumbó en mayo de 2021, dejando 27 muertos y más de 100 heridos.

“Ella se dice científica, las científicas plantean problemas y no pudo resolver el problema del mantenimiento del Metro y se le cayó y se murieron 26 personas, y las ingenieras resolvemos problemas, las ingenieras sabemos cómo resolver los problemas del país y vamos a resolver el problema de la energía, el problema del agua” señaló.

AMLO se ha negado a utilizar violencia en su estrategia de seguridad, misma que ha llamado abrazos no balazos. (Foto: Presidencia)

Dijo que la diferencia entre Sheinbaum y ella es que la candidata de Morena va a continuar con lo mismo. “Dice ella que todo está bien, yo les pregunto: ¿Está bien la seguridad? ¿Está bien el campo? El campo está abandonado, los campesinos no tienen apoyos, quitaron la financiera rural”, apuntó.

También dijo que de ganar la presidencia en 2024, apoyará a Guanajuato y a los alcaldes para que existan recursos de seguridad para los policías municipales pues la seguridad será su prioridad.

“Vamos a aplicar la ley, porque la ley es la ley, aquí no hay de otra, vamos a trabajar duro para devolverle la paz y la tranquilidad”, concluyó Gálvez Ruiz,