“No prenden las pantallas”: fans reclaman a Luis Miguel por fallas y duración de su show en la Arena CDMX

La preventa para la última fecha del Sol en la CDMX se llevará a cabo el próximo 25 y 26 de noviembre a través de SuperBoletos. (Instagram: @luismiguel)

Luis Miguel continúa causando sensación en redes sociales por sus presentaciones en la Arena Ciudad de México. Luego de ser captado llorando por un conmovedor gesto que vio entre las primeras filas del recinto, varios internautas explotaron en su contra por la duración de su show y algunos hasta arremetieron en contra del equipo de producción por no prender las pantallas, pues no disfrutaron del Sol desde los asientos más lejanos del escenario.

Te puede interesar: Cuál es la verdadera razón por la que Luis Miguel lloró en la Arena CDMX

El intérprete puertorriqueño nacionalizado mexicano se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales durante la tercera semana de noviembre no sólo porque comenzó sus presentaciones en el recinto capitalino, también porque no convive con sus fans, no cantan ‘lo suficiente’ y se presentaron supuestas fallas en la proyección del concierto en las pantallas.

“No prendió la pantalla y solo cantó hora y media”. “Paul McCartney con 81 años tocó 3 horas sin parar”. “En el auditorio cantaba 3 horas”. “Pagar para que ponga a cantar a todos como un karaoke”. “He ido a conciertos donde duró 40 min y otros donde ni cantaba”. “¡Se pasaron con las pantallas!”, son algunas reacciones en redes.

'El Sol de México' se presenta en la Arena Ciudad de México (TikTok: @luisbkwolf)

De acuerdo con la información que compartieron algunos fans que asistieron a los recientes conciertos en la Arena CDMX, el Sol de México no canta más de dos horas, ni externa unas palabras para el público que tanto había esperado su regreso a los escenarios.

Te puede interesar: Estas son todas las canciones que Luis Miguel canta en sus conciertos de la Arena CDMX

El colmo fue que en una ocasión fallaron los encargados de prender las pantallas, por lo que las personas que ocuparon los asientos más lejanos del escenario no lograron ver con claridad al cantante, solo lo distinguieron gracias a una luz blanca que lo sigue durante todo el show.

Hasta el momento ni el cantante ni el dueño de la Arena Ciudad de México se han pronunciado al respecto.

El cantante está envuelto en controversia por supuesto incumplimiento en la pensión alimenticia de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula. (Europa Press)

¿Cuánto dura el concierto de Luis Miguel en la Arena CDMX?

Se desconoce con precisión cuánto tiempo dura el nuevo show de LuisMi, pero se tiene un estimado. De acuerdo con información que fanáticos mexicanos han compartido a través de redes sociales, el setlist consta de 20 canciones, dato que se traduce a aproximadamente una hora y media de espectáculo.

Te puede interesar: Luis Miguel en la Arena CDMX: posible setlist, cómo llegar y todo lo que debes saber sobre sus conciertos

Estos son los temas que integran el setlis de Luis Miguel: