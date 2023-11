Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre se queda en prisión preventiva por orden de un juez

El exintegrante del PRI tendrá una audiencia para determinar su caso. (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el expolítico mexicano Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fuera dirigente del PRI en la capital mexicana, le fue otorgada la prisión preventiva debido a que es acusado del delito de trata de personas, mismas acusaciones por las que fue detenido a finales de 2021.

El ex funcionario público asistió a una audiencia este viernes 24 de noviembre para definir el futuro jurídico de su caso. La cita fue en el Reclusorio Oriente; sin embargo, no fue modificada la medida cautelar en su contra después de que el juez penal Fredy Aparicio encontró suficientes pruebas y argumentos para mantener la prisión preventiva.

Los motivos por los que el llamado “zar de la basura” se mantiene tras las rejas fue gracias a las acusaciones que hicieron las víctimas del exlíder priísta en una asesoría privada. Finalmente se determinó que si su caso procedía con libertad condicional o arresto domiciliario existía un riesgo de fuga.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue localizado y arrestado en CDMX. (Foto: Fiscalía CDMX)

De acuerdo con los motivos que dio el Juez 17 de lo penal del Reclusorio Oriente para que Gutiérrez de la Torre se mantuviera en prisión fue porque estuvo prófugo por varios meses después de que las autoridades judiciales de la Ciudad de México giraron una orden de aprehensión en su contra.

Durante la audiencia, que duró varias horas, la defensa del exlíder del PRI presentó un documento donde supuestamente un grupo de médicos argumentaron que el ex funcionario público tenía problemas de salud por lo que pedían su traslado a un hospital o que se modificara su medida cautelares a arresto domiciliario.

No obstante se confirmó que lo que realmente padece es un problema llamado apnea del sueño que definitivamente no presenta un riesgo elevado a su integridad física ni a su salud por lo que deberá permanecer en prisión.

Será hasta el próximo lunes 11 de diciembre que se realizará otra audiencia para continuar con el caso jurídico de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Por el momento los abogados defensores tienen 3 días para interponer una apelación sobre la prisión preventiva en contra del expolítico por el delito de trata de personas.

Gutiérrez de la Torre fue acusado de trata de personas. (Foto: Twitter/LorenzoLarry9)

¿Qué es la apnea del sueño?

De acuerdo con páginas de internet especializadas en temas médicos, la apnea del sueño es la causante de que se detenga la respiración mientras la persona duerme, la duración de la falta de aire puede ser de segundos o minutos, pero no es ningún problema grave pues cuando se ronca o se sopla con fuerza se estabilizan las inhalaciones y exhalaciones de la persona.

Los individuos que tienen más riesgo de padecer apnea del sueño son los pertenecientes al género masculino y que presenten características de sobrepeso o alguna ligera obstrucción de su aparato respiratorio como lo puede ser la inflamación de las amígdalas.

La forma de resolver este problema médico puede ser gracias a modificar estilos de vida que ocasionen una pérdida de masa, algunos dispositivos o aparatos para motivar la respiración o para utilizar en el interior de la boca o en casos más “fuertes” podría requerirse una cirugía.

Sandra Vaca y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Así operaba la red de prostitución en el PRI-DF (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

Por qué fue detenido Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

En 2014, una investigación reveló que en el PRI de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) se incurría en una red de prostitución donde el líder era Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

De acuerdo con el reportaje de la periodista Carmen Aristegui, funcionarias del partido político tricolor reclutaban jóvenes para que trabajaran en las oficinas donde se encontraba el exlíder del PRI, y debían estar “a su completo servicio”. Después de que la investigación salió a la luz, de la Torre renunció a su cargo, pero no se procedió legalmente sino hasta 2020 cuando se le acusó de trata de personas.

La funcionaria priísta Sandra Vaca, quien formaba parte de la red de prostitución, no fue vinculada a ningún delito o acusación en su contra, inclusive fue nombrada diputada federal, no obstante renunció. Actualmente no se enfrentó a la justicia pues tiene un amparo contra su orden de aprehensión.