Anahí comparte emotivo mensaje por el ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’

Solo algunas personalidades del medio artístico logran dimensionar el impacto que tienen en el público y aprovechan sus espacios para pronunciarse sobre causas de interés social. Tal es el caso de Anahí, quien decidió tomar un espacio en los conciertos de RBD para agradecer el cariño que recibe de sus fans e intentar generar conciencia sobre temas que deben tratarse en la actualidad.

Un ejemplo del compromiso social que tiene la intérprete mexicana con sus fanáticos ocurrió el pasado viernes 24 de noviembre en un concierto que ofreció con Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez en el Estado Mobil Super de Monterrey.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Anahí pronunció un conmovedor mensaje donde se posicionó en contra de cualquier tipo de agresión en contra de las mujeres y aseguró que está educando a sus hijos para que aprendan a tratar con respeto a todas las personas por igual.

La cantante utilizó el escenario de RBD para pronunciarse al respecto

“Tengo el corazón que me explota de amor. Quiero que sepan que para mí es un honor volver a cantar en mi país, que me fui mucho tiempo y que este tour ha sido una sorpresa en mi alma. Han abrazado mi corazón como no tienen idea. Hemos crecido juntos”, comenzó.

“Muchos de ustedes saben mi historia, muchos de ustedes saben lo que han inventado de mi historia. Solo les puedo decir que hoy soy una mujer que tiene dos hijos y que los estoy educando para que tú, mamá con niñas chiquitas, cuando crezcan se sientan seguras con ellos”.

La cantante abrazó una bandera de México que alguien del público lanzó al escenario y tras agradecer las muestras de cariño señaló la leyenda de su playera: ¡No es no!.

Anahí tiene dos hijos: Manuel y Emiliano. (Instagram: @anahi)

“No me puedo ir de aquí sin hablar de la intención de mi mensaje hoy. Mujeres, entendamos que somos tribu, que no estamos solas mientras estemos juntas. No tengas miedo. No es no”, concluyó y regresó con sus compañeros para seguir con el show.

