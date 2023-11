Pepillo Origel se sinceró sobre orientación sexual: “Que critiquen”

Pepillo Origel reveló que un viaje a Canadá cambió la percepción que tenía de su propia orientación sexual (Instagram/@juanjoseorigel)

Pepillo Origel decidió hablar abiertamente se su orientación sexual luego de los recientes rumores que han circulado en torno a su vida sentimental con una persona menor que él. Confesó que desde un viaje que realizó a Canadá, donde conoció los bares gays, cambió su vida.

En entrevista con el Burro Van Rankin, Juan José mencionó que él a sus amigos, familia y compañeros nunca les ha ocultado que es homosexual, pero públicamente nunca le ha gustado hablar sobre su vida amorosa y es por eso que no ha tocado el tema.

En cuanto a los chismes en los que siempre lo relacionan con algún famoso, aseguró que ya no le importan, las únicas personas por las que alguna vez se preocupó que pensaban de él, eran sus padres y ambos ya murieron.

Por primera vez, Juan José Origel habló abiertamente de su orientación sexual Crédito: YouTube Jorge El Burro Van Rankin

“Esto no lo sabe nadie. Te lo juro, Burro, los chismes ahorita me valen madr*, me valen madr*, que digan, que critiquen, que pongan (...) esto ya no es la noticia, en estos tiempos ya no hay noticias de ese tipo, ya puedes vivir libremente con quien te dé tu reching*** gana”

Pepillo explicó que se dio cuenta de que tenía preferencia por los hombres cuando se fue a estudiar a Canadá, donde descubrió que existían los bares gays. En una ocasión, lo invitaron a ir a un lugar a divertirse, pero él ni siquiera sabía de qué trataba y aceptó.

“Yo no sabía ni siquiera que había bares gays, no sabía, ni en cuenta”, recordó.

Al entrar al lugar, decidió ir a la parte de arriba, sin saber que el bar se dividía entre straight (para heterosexuales) y gay, que fue donde entró.

Pepillo no quiso hablar sobre quiénes han sido sus novios (Instagram/@juanjoseorigel)

Mientras esperaba a sus amigos, se le acercaron varios extranjeros y fue cuando se dio cuenta de su atracción hacia los hombre. “Ese día conocí a alguien (...) me dijo: ‘Te invito una copa en mi casa’, y fui”, relató. Sin embargo, no aceptó ir más allá porque lo consideraba “pecado mortal”.

Pese a que en ese momento no experimentó algo, confesó que debido a esta situación, visitó muchas veces este bar. “Le di vuelo a la hilacha”, dijo entre risas.

Antes de que sucediera esto, tuvo muchas novias, inclusive llegó a comprometerse en una sola ocasión con una joven, pero él tuvo este viaje a Canadá y fue honesto con ella al hablar sobre lo que ocurrió ahí.

El presentador confesó que nunca quiso hablar abiertamente del tema porque no le interesaba (@juanjoseorigel/ Instagram)

Pese a que ella dijo que no le importaba y quería casarse, él se negó. Recientemente se enteró que ella se cayó tras sufrir un accidente en su casa.

Pepillo Origel siempre fue abierto con su familia sobre su orientación

Al ser cuestionado si alguna vez se había declarado abiertamente gay, el ex conductor de Ventaneando confesó que no, porque las únicas personas que ha querido que sepan son sus hermanos. Ellos desde un principio le aclararon que sólo querían su felicidad, por lo que su orientación era un tema que no cuestionaban.

Sus papás no lo habrían sabido porque Juan José sabía que “eran otros tiempos” y no lo habrían tomado de la mejor forma.

Juan José nunca había negado su orientación, pero tampoco la había aceptado (Instagram/@juanjoseorigel)

Juan José ahora no le da importancia a los rumores que hacen sobre él o sus preferencias, pues ya han hablado en repetidas ocasiones sobre esto y piensa que ya no le pueden afectar las mentiras ni las críticas.

Pese a que El Burro intentó preguntarle quiénes han sido sus parejas o si alguna vez se ha relacionado con un artista o político, Pepillo no quiso responder.