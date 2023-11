La Vitamina D y otros alimentos que te ayudan a prevenir resfriados

La prevención de resfriados a través de una dieta rica en vitamina D se vuelve crucial para reforzar el sistema inmunológico (Freepik)

La temporada de invierno trae consigo un aumento de enfermedades respiratorias y resfriados, haciendo esencial la prevención mediante el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Aunque la vitamina C es comúnmente reconocida por su eficacia en combatir resfriados, la vitamina D es también vital para la salud inmunitaria, y su rol va más allá de la salud ósea, potenciando las defensas naturales del cuerpo. La incorporación de una dieta rica en vitamina D, así como vitamina C, vitamina B6 y zinc, es clave para afrontar con éxito los desafíos de los meses de frío.

De acuerdo con fuentes oficiales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional de Salud (INS), la vitamina D desempeña un papel crucial en diversos aspectos de la salud, desde el fortalecimiento de los huesos hasta el apoyo al sistema inmunológico.

La OMS resalta el papel de la vitamina D más allá de la salud ósea, incluyendo el fortalecimiento de defensas naturales (Freepik)

La OMS, en sus comunicados más recientes, ha destacado que la vitamina D es esencial para la absorción adecuada de calcio en el organismo, lo que contribuye directamente a la salud ósea y dental.

Además, el INS ha compartido hallazgos que sugieren una relación entre niveles adecuados de vitamina D y la reducción del riesgo de ciertas enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Según el National Institutes of Health, para satisfacer las necesidades diarias de vitamina D, las personas deben consumir cantidades específicas que van desde los 10 microgramos (400 UI) en bebés hasta los 12 meses, hasta los 20 microgramos (800 UI) en adultos mayores de 71 años.

Los niños, adolescentes y adultos requieren 15 microgramos (600 UI), y las mujeres embarazadas o en período de lactancia también necesitan la misma cantidad. Estas recomendaciones buscan asegurar niveles adecuados de este nutriente en el organismo.

Beneficios de la Vitamina D

Según informes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), mantener niveles adecuados de vitamina D puede ser beneficioso para fortalecer las defensas del cuerpo y reducir el riesgo de infecciones respiratorias.

Es conocido que la vitamina D contribuye al mantenimiento de huesos fuertes al promover la absorción de calcio; sin embargo, su importancia en la inmunidad innata es igualmente destacable.

Actúa directamente sobre los macrófagos y células dendríticas, células cruciales en la primera línea de defensa del sistema inmunológico, y es esencial en la protección contra patógenos que podrían causar infecciones. Al mantener un nivel adecuado de vitamina D, se refuerza la capacidad del cuerpo para defenderse de diversos patógenos, especialmente en la época invernal.

Estudios del INS sugieren que niveles adecuados de vitamina D podrían reducir riesgos de diabetes tipo 2 y afecciones cardiovasculares

Además de su papel inmunológico, mantener un balance de vitaminas y minerales es beneficioso para el bienestar general, incluyendo el estado de ánimo. En los meses más fríos, cuando la exposición al sol es menor y la síntesis de vitamina D disminuye, es importante buscar fuentes dietéticas o suplementos para asegurar niveles óptimos. Así, una nutrición adecuada se traduce en una doble protección tanto física como emocional durante el invierno.

En la búsqueda de una salud óptima durante el invierno, es esencial considerar la dieta diaria y la posible inclusión de suplementos nutricionales. Expertos recomiendan un consumo equilibrado de estos nutrientes a fin de mantener un sistema inmunológico robusto y una salud integral durante la estación más fría del año.

Según el National Institutes of Health, los adultos mayores ven reducida su capacidad de sintetizar esta vitamina debido a la exposición solar. Aquellas personas que por distintas razones no se exponen regularmente al sol, ya sea por un estilo de vida que no les permite salir al exterior o porque cubren gran parte de su piel, también presentan desafíos en la producción de vitamina D.

Asimismo, explica que la ausencia de esta puede causar serias afecciones óseas y musculares. En niños, el déficit de este nutriente puede derivar en raquitismo, una condición caracterizada por el ablandamiento y debilitamiento óseo.

En adolescentes y adultos, dicha deficiencia puede conducir a osteomalacia, implicando dolor óseo y debilidad muscular. También se ha establecido una clara vinculación entre la falta de vitamina D y osteoporosis, una enfermedad que incrementa la fragilidad ósea y la susceptibilidad a fracturas, y que afecta a millones de hombres y mujeres mayores.

Dónde puedo encontrar la Vitamina D

La vitamina D se puede obtener de varias fuentes, tanto a través de la exposición al sol como de alimentos y suplementos. Aquí tienes algunas opciones:

Exposición al Sol: La exposición moderada al sol es una fuente natural de vitamina D. La cantidad de tiempo necesario depende de factores como la ubicación geográfica, la época del año, el tono de piel y la hora del día. Se recomienda alrededor de 10 a 30 minutos de exposición al sol al menos dos veces por semana.

Alimentos Ricos en Vitamina D:

Pescados Grasos: Salmón (salvaje o de piscifactoría). Caballa. Sardinas. Atún. Trucha.

Aceites de Pescado: Aceite de hígado de bacalao. Aceite de salmón. Aceite de arenque.

Productos Lácteos Enriquecidos: Leche fortificada con vitamina D. Yogur fortificado con vitamina D. Queso fortificado con vitamina D.

Yema de Huevo: La yema de huevo es una fuente moderada de vitamina D.

Hongos Exponiendo a la Luz Ultravioleta: Algunos hongos, como los champiñones, pueden generar vitamina D cuando se exponen a la luz solar o ultravioleta.

Alimentos Fortificados: Ciertos alimentos procesados se fortifican con vitamina D, como cereales para el desayuno, jugos de naranja y margarinas.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, mantener niveles óptimos de vitamina D ayuda a proteger contra infecciones respiratorias

Suplementos: Si no puedes obtener suficiente vitamina D a través de la exposición al sol y la dieta, los suplementos pueden ser una opción. Consulta a tu médico antes de comenzar cualquier suplemento para asegurarte de que sea apropiado para ti y para determinar la dosis adecuada.

Existen suplementos dietéticos de vitamina D disponibles en el mercado, que se encuentran en presentaciones como multivitaminas, multiminerales o suplementos específicos, ya sea en su forma D2 (ergocalciferol) o D3 (colecalciferol).

La vitamina D3 es conocida por elevar y mantener por más tiempo los niveles de esta vitamina en sangre en comparación con la vitamina D2. Estos suplementos, al ser la vitamina D liposoluble, se absorben mejor cuando se consumen junto a alimentos que contienen algo de grasa.

Otros alimentos que ayudan a prevenir la gripa

No hay alimentos específicos que puedan prevenir la gripe por sí solos, pero una dieta equilibrada y rica en ciertos nutrientes puede fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a prevenir enfermedades, incluida la gripe. Aquí hay algunos alimentos y nutrientes que pueden ser beneficiosos: