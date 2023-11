Loret de Mola critica que AMLO no se ha reunido con damnificados de Acapulco a un mes del paso de Otis: “Tiene miedo”

Loret de Mola dijo que AMLO ha dado a conocer por qué no se ha reunido con los damnificados. (Fotos: Presidencia y Cuartoscuro.)

El periodista Carlos Loret de Mola criticó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no se ha reunido con los damnificados de Acapulco, a casi un mes del paso del huracán Otis.

Por medio de su noticiero en el medio Latinus, dijo que López Obrador ha dicho que en los medios se le critica porque nunca ha ido a Acapulco, sin embargo, dijo Loret de Mola, que eso es mentira, y lo que se le ha cuestionado es que a casi un mes del paso del huracán, no ha tenido una sola reunión con los damnificados.

“No ha hecho una sola visita a las zonas afectadas, no ha recorrido los lugares, no ha ido a ver a la gente a sus colonias, a sus casas, ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque le tiene miedo a la gente, él mismo lo confesó, teme que le reclamen por la falta de apoyo, no vaya a ser que le griten, no vaya a ser que lo insulten”, señala Loret.

Menciona que si las cosas fueran “color de rosa” como dice el mandatario nacional, nadie le estaría gritando ni lo insultaría, y es por eso que no recorre las zonas afectadas. “Por eso ha ido seis veces a Acapulco, pero hace un sobrevuelo, se encierra en la zona naval a tener juntas con los funcionarios y se acabó”.

Recalca que el presidente está enojado porque se le critica en los medios que no se reuna con damnificados, y dijo que esas críticas se terminarían de una manera “bien fácil”: yendo a las colonias afectadas, escuelas, hospitales, negocios, que hable con la gente, que escuche sus demandas y que trate de resolver los problemas, aunque mencionó una segunda opción, “que le gusta mucho al presidente, que es que puede citar en Palacio Nacional a los dueños de los medios que suelen ir, les lee la cartilla, los extorsiona, los presiona, los dobla, y seguramente va a lograr que muchos, no todos, pero muchos, le bajen a la crítica”.

Sin embargo, dijo Loret de Mola, valdría más la pena que se reuna con los damnificados, “tan pronto se reuna con los damnificados, tan pronto visite a los damnificados, ya verá que nadie más le va a decir que nunca lo ha hecho, pero hasta hoy, cuando está por cumplirse un mes de que pegó el huracán, el presidente no ha ido con los damnificados”, concluye.

Cabe destacar que desde el pasado miércoles, y hasta hoy, el presidente López Obrador se encuentra en Acapulco, lugar en el que esta mañana dio su conferencia de prensa mañanera.