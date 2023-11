“Es injusto”: Tania Rincón apoya a Lupita Jones tras quedar fuera de Miss Universo México

La conductora fue Miss de su estado antes de incursionar en televisión (credito:cuartoscuro)

Todavía no terminaba Miss Universo 2023 cuando en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre la inminente salida de Lupita Jones como directora de Miss Universo México. Tras varias horas de incertidumbre y luego de que la representante mexicana Melissa Flores quedó eliminada, la propia ganadora del certamen de belleza en 1991 confirmó la inesperada noticia.

Según contó Lupita Jones en entrevista para Siéntese quien pueda, se enteró que quedó fuera de Miss Universo México y Mexicana Universal a través de redes sociales, ya que quienes manejan la licencia en México no la notificaron hasta que el escándalo ya había explotado.

El despido de Lupita Jones ha dividido opiniones entre las modelos mexicanas exparticipantes de las eliminatorias nacionales. Mientras algunas consideran que el cambio de administración era necesario, otras arremetieron en contra de los dueños de la licencia por la manera que se ‘deshicieron’ de la directora, pues les parece una falta de respeto que no fue notificada antes de hacer pública la noticia.

Tania Rincón apoya a Lupita Jones

En medio del escándalo, la conductora saltó en defensa de Lupita Jones en una reciente entrevista que concedió para el canal de YouTube Qué Buen Chisme. Sin profundizar en detalles, la modelo que en alguna ocasión representó a Michoacán en las eliminatorias Nuestra Belleza México agradeció el apoyo incondicional que recibió de la reconocida modelo:

“Para mí siempre va a ser la reina madre. Finalmente, Lupita me dio una de mis mejores oportunidades, me apoyó cuando decidí venirme a vivir a la Ciudad de México y, finalmente la licencia de Miss Universo puede decir ‘la vamos a revocar’, ‘voy a detener mi relación con Lupita Jones’, pero lo que se me hace un poquito injusto es que la nueva administración no la notificara puntualmente, porque Lupita se enteró cuando vio la noticia”.

La actual conductora de Hoy no solo respaldó a Lupita Jones, también resaltó las dos coronas Miss Universo (Ximena Navarrete y Andrea Meza) que consiguió durante todo su periodo como directora del certamen en México:

“Lupita tiene resultados, cuántas Miss Universo nos dio, siempre estar en el Top 10 y en el Top 20; es un gran trabajo y te habla del profesionalismo, de la entrega, de la pasión con la que hacía Lupita su trabajo y pues nada, la verdad creo que Lupita va a seguir teniendo mucho trabajo y la confianza de muchos papás que, al dejarte ir a un concurso tan importante como Mexicana Universal o, en mi caso Nuestra Belleza, Lupita siempre tenía eso”.