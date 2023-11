7 ideas dañinas que solemos tener sobre el amor romántico

El amor romántico es una idea que ha causado mucho daño a las relaciones de pareja (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchas mujeres soñamos durante años con encontrar al príncipe azul que prometían los cuentos de hadas y las películas de Disney; sin embargo, en la actualidad es cada vez más común que nos cuestionemos qué tan real es este amor de las historias románticas.

Y es justamente con el nombre de amor romántico que se empieza a identificar a este tipo de amor que parece como salido de película pero que a resultado ser poco sostenible a lo largo del tiempo, pues, en la vida real, el amor se comporta de manera diferente.

Es por esto que entrevista con Infobae, el psicólogo Juan Pablo Martínez, especialista en relaciones de pareja, nos dice cuáles son algunas de las ideas más dañinas sobre el amor romántico, para que podamos identificarlas y cuestionarlas.

1. El amor todo lo puede

El amor romántico fomenta la idea de que el simple sentimiento de “amor” es suficiente para soportar todos los obstáculos; sin embargo, no hay nada más alejado de la verdad. En realidad, pocas veces el amor es suficiente para soportar los problemas que naturalmente surgirán durante tu relación de pareja.

Si bien el amor es la base que nos motiva, hace falta una gran capacidad de negociación para que la pareja se mantenga a lo largo del tiempo. Esta idea mágica del amor deja de lado la premisa de que las relaciones implican mucho trabajo y esfuerzo de ambas partes.

Para mantener una relación, el amor debe ir acompañado de esfuerzo y capacidad de negociación (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. El amor se encuentra mágicamente y por “destino”

Este tipo de amor refuerza la idea de que encontrar una pareja es “mágico”, que en el amor verdadero hay un click instantáneo o química inmediata con la otra persona, lo cual en realidad pocas veces ocurre así.

Si bien esa sensación sí puede existir en un inicio, y mantenerse durante la etapa de enamoramiento, solo se puede afirmar que algo es amor real y duradero cuando se pase esa etapa y se siga sintiendo afecto por la persona aunque no con la misma intensidad.

Por otro lado, el que tengas química con una persona no significa que por eso sea una buena pareja, si tienen los mismos gustos pero esa persona no tiene valores no importa si ama a la misma banda que tú, no es la opción adecuada.

“Muchos confunden la euforia del enamoramiento con amor pero con el tiempo suele disminuir naturalmente la intensidad”, explica el especialista.

Además, esta idea nos hace creer en personas cuando nos dicen que en pocos días o semanas ya “nos aman”.

Sentimientos intensos al principio no son suficientes para determinar la durabilidad del amor (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Existen las almas gemelas

La idea romántica de la media naranja o del alma gemela refuerza la idea de que el amor se encuentra cuando en realidad es algo que se construye. Si bien puedes experimentar atracción por alguien con quien después puedes construir una relación no es la fuerte atracción lo que la hace posible sino el esfuerzo que hay de por medio.

Por otro lado, esta creencia hace que perdamos parejas potenciales por creer que sino experimentamos ese sentimiento mágico que deberíamos sentir al inicio entonces no hay futuro. Un fuerte sentimiento de amor se puede construir con tiempo y esfuerzo incluso cuando el inicio no es intenso.

Además, pensar que el amor “aparece” de la nada causa mucha frustración en quienes “no lo encuentran”. “El amor no se encuentra se construye”, comenta.

La creencia en las almas gemelas puede llevar a desechar relaciones potenciales que no encajan en ese ideal (Imagen ilustrativa Infobae)

4. Las personas harán todo por amor

El amor romántico tiende a crear la idea de que si el otro me ama hará todo por mi con alegría, con gusto y sin que se lo pida porque si lo pido, aunque lo haga, ya no es por amor.

Sin embargo, es erróneo pensar que las únicas muestras valiosas de afecto son las que nacen naturalmente en la persona pues hacer algo por alguien, aunque no sientas deseo de hacerlo y te lo tengan que pedir, ya es una muestra de amor.

Al amor de las personas reales le puede pesar hacer muchas cosas por la persona que aman pero el amor no está en que no te cueste hacer las cosas sino en quien las hace a pesar de eso.

El mito del amor romántico asume que todo se hará por amor sin pedirlo (Imagen ilustrativa Infobae)

5 El amor lo da todo sin condiciones

Esta idea del amor nos hace pensar que debemos dar todo o que la otra persona nos debe dar todo, creando una relación que siempre será dispar. El amor real, en realidad, siempre está condicionado; sin embargo, dichas condiciones deben establecerse por medio de acuerdos donde no se sacrifiquen las cosas que son más importantes para el otro.

Por eso es importante buscar parejas con valores en común donde las condiciones no se sientan con sacrificios imposibles de soportar a largo plazo.

Compartir valores es fundamental para evitar sacrificios incompatibles con la propia felicidad o identidad en las relaciones (Especial)

6. El amor es incondicional

Desde esta postura se tiende a concebir el amor como algo “absoluto”, “puro”, “intenso” e “incondicional”; sin embargo no ese tipo de amor solo existe en las películas.

El concepto de amor incondicional propaga una visión idealizada y alejada de las dinámicas amorosas reales (Imagen ilustrativa Infobae)

La idea del amor incondicional puede fomentar que se mantengan relaciones dispares, injustas, sufrientes, dramáticas e incluso violentas, con la premisa de que el amor todo lo puede y todo lo soporta.