Murió en presunto accidente Gustavo Pedraza, actor mexicano que brilló en Telemundo

El actor mexicano falleció a los 41 años; desde 2012 trabajaba en Estados Unidos (Foto: Instagram)

Este lunes 20 de noviembre el mundo del espectáculo volvió a sufrir el duelo ante la pérdida de uno de sus miembros, se trata de la muerte del actor mexicano Gustavo Pedraza, quien falleció a los 41 años el domingo 19.

Así los reportaron algunos ex compañeros y amigos del histrión, a quien despidieron con sentidos mensajes en las redes sociales. En un inicio, la noticia fue compartida por Litzy, con quien alternó en 2018 en la telenovela Al otro lado del muro, en una historia en su cuenta de Instagram.

“Amigo querido, descansa en paz. Siendo mucho tu partida. Donde quiera que estés, te mando todo mi amor”, escribió la actriz y cantante que convivió con el fallecido en Telemundo, donde Pedraza había desarrollado su carrera actoral desde 2012.

Casi al tiempo, la blogger y comunicadora Martha Saldaña reveló que el actor había fallecido a causa de “un accidente” e hizo extensiva la invitación a sus servicios funerarios.

“Muy joven se nos adelantó por un inesperado accidente, dejando a su esposa Jenilca con dos hijos pequeños: Michel y Gianfranco de sólo 4 añitos. Mis sinceras condolencias para su amado hermano @eltambochi y toda su familia”.

Además de destacar en la actuación, Pedraza tenía talento para el canto y así lo demostró en su audición para "La Academia" (Foto: Instagram)

Así mismo, el locutor de radio en Dallas, mejor conocido como ‘El Tambochi’, lamentó la muerte de su hermano. “Señor, extraño la partida de mi hermano que me ha dejado un gran vacío en mi corazón y que no siento que haya nada que lo llene por ahora; por eso vengo a ti y por fe te entrego mi dolor y tristeza. Dios mío te entrego a mi hermano, creyendo que tú le has recibido y está en un lugar seguro donde felizmente descansa”.

Por su parte, la actriz Katie Barberi compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para despedir a su amigo. “Mi Gus, sólo espero que sepas cuánto te quiero, cuánto creí en ti y cuánto te voy a extrañar. Descansa, querido amigo”.

Otra actriz que reaccionó la partida de Gustavo fue la venezolana Daniela Bascopé, quien escribió “Gustavo, qué triste e inesperada la noticia de tu partida. Mucha fuerza a tu familia”.

Famosas como Litzy, Katie Barbieri y Vanessa Bouche lamentaron el fallecimiento del actor (Foto: Instagram)

Al momento se desconoce a ciencia cierta la causa del fallecimiento del actor pues su familia se mantiene reservada, sin embargo, Danis Duay Saavedra Pinto, una persona supuestamente cercana a la familia, compartió en una publicación de Facebook que el actor habría fallecido tras ser atropellado.

“Lo atropelló un auto hace 6 días, duró en coma como 5 días, pero no aguantó su corazón y partió. Fue muerte cerebral”, escribió al respecto, aunque la familia no ha declarado nada al respecto.

Se conoce que al actor que residía en Chicago, Illinois le sobrevive su esposa, la cantante puertorriqueña Jenilca Giusti y sus dos hijos pequeños, Michel Alessandro y Gianfranco, de ocho y cuatro años. Cabe mencionar que el pequeño Michel es vlogger y cuenta con una activa cuenta de Instagram.

Procreó dos hijos junto a la cantante puertorriqueña Jenilca Giusti (Foto: Instagram)

¿Quién fue Gustavo Pedraza?

Gustavo Pedraza fue un actor y cantante mexicano que estudió actuación en el país e intentó ingresar al popular reality show La academia.

Famoso en Puerto Rico por haber participado en 2006 en Objetivo Fama, donde conoció a su hoy viuda.

A lo largo de su trayectoria participó en la cadena estadounidense Telemundo, donde ingresó en 2012 con papeles principalmente de villano, en producciones como Al otro lado del muro, El Talismán, Mariposa de barrio, Marido en alquiler, En otra piel, Ruta 35, El rostro de la venganza y Eva la trailera.

Además de su faceta en la actuación, Gustavo también destacó con su voz y así lo presumía en sus redes, donde compañeros del medio reconocían su talento para cantar icónicos temas de la música tradicional mexicana.

Incluso llegó a actuar en el mismo escenario con figuras consolidadas como Ana Bárbara, tal como lo presumió a sus 22 mil seguidores en Instagram en agosto de 2019.