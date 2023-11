Dulce María cantó con RBD bajó la lluvia pese a tener bronquitis

Dulce María no se bajó del escenario incluso pese a las lluvias y su bronquitis (Getty Images)

RBD continuó con sus conciertos en Brasil pese a que Anahí tuvo que dejar el escenario tras contraer una fuerte infección en los riñones. Ahora también la salud de Dulce María está en riesgo ya que cantó bajó la lluvia luego de haber enfrentado altas fiebres.

En redes sociales trascendió que la cantante se presentó junto al resto de RBD, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christopher Chávez, incluso cuando ya confirmó que fue diagnosticada con bronquitis.

Esto preocupó a algunos fans ya que durante el tercer concierto en Brasil comenzó a llover y Dulce no se bajó del escenario, siguió cantando y bailando con el resto de sus compañeros.

La cantante hace unas horas dio a conocer su diagnóstico, la fuertes tos y fiebre que sufría. Crédito: X/@dmstreams

Tan sólo ayer mencionó que tanto ella como Anahí se sentían mal, pero estaban dispuestas a seguir arriba del escenario hasta que su cuerpo se los permitiera.

“Alguien quite a Dulce María de esa lluvia, María te vas a enfermar”, “Sólo espero que la lluvia no empeore las cosas con Dulce María o cualquier otro integrante”, “Dulce María, no puede ser que cantes bajo la lluvia teniendo bronquitis. Ya bájenla, llévenla al hotel y que se tome algo calientito”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Pese a que decenas de usuarios pidieron que Dulce María también deje los escenarios por el bien de su salud, ella todo el tiempo se mostró entusiasmada en el concierto.

Dulce María ayer dijo que no se bajaría del escenario hasta que su cuerpo se lo exigiera (Instagram/@rbd_music)

La intérprete de Inevitable, feliz y conmovida a lo largo del concierto, todo el tiempo siguió las coreografías y canciones de RBD. Inclusive, algunos fans resaltaron que esta noche más que otras estuvo interactuando más con Christian.

Dulce María sufrió fiebres y estuvo afónica

La noche del 16 de noviembre, luego de que RBD se presentó en su primer concierto en Brasil, informó a sus seguidores que se sentía mal, un médico tuvo que revisarla a ella y a Anahí, pues se pensó que tenían lo mismo.

Luego de las pruebas necesarias, descartaron que se tratara de covid-19 o influenza, pero confirmaron que era un virus. Hasta el momento, no se sabe qué tipo de infección contrajo.

Hasta hoy es desconocido el futuro de la gira por las enfermedades de la cantantes (Instagram/@anahi)

“Queridos amigos, como saben, desde el lunes no he estado bien, he estado con fiebre y mucha tosa y dolor de espalda, y ahorita estoy ronca, ya estoy ronca, ya estoy medicada desde el martes el doctor dice que es un virus (ni covid ni influenza)”, escribió Dulce en su momento.

Fue entonces cuando confirmó que la gripa se complicó y la diagnosticaron con bronquitis. Aprovechó su comunicado para disculparse por su desempeño en el escenario.

“Empecé con gripa viral, que avanzó y se convirtió en bronquitis, por eso casi no tengo voz. Nada me da más importancia, pues quisiera estar al 100 para poder darles lo mejor con mis compañeros”

Yo soy Rebelde Tour en riesgo por las enfermedades de Dulce María y Anahí

Hace unas horas, previo al concierto de RBD, Live Nation Brasil dio a conocer que Anahí no podía presentarse por la infección en los riñones con la que fue diagnosticada.

Asimismo, ella envió un mensaje disculpándose, dio a conocer que debía de guardar reposo por orden de sus médicos. Esto causó polémica entre los fans, quienes dan por hecho que en México, Anahí tampoco se presentará.

Por el momento, no se ha confirmado si la intérprete de Mía Colucci estará o no, pero ella prometió que seguirá las instrucciones de sus médicos para tener una rápida recuperación.

Cabe recordar que Anahí fue sacada del concierto en ambulancia ya que presentó fuertes dolores en todo el cuerpo; luego de algunos análisis le informaron que tenía una infección renal.