Paty Navidad recuerda su encuentro con Arturo Beltrán Leyva: “Salí de ahí bien, sin problemas”

Después de que Anabel Hernández destapara en una investigación publicada en 2023 que Paty Navidad supuestamente habría tenido nexos con Arturo Beltrán Leyva, la actriz de la Fea Más Bella no sólo dio su versión de los hechos en ese momento, sino que recientemente confrontó a la periodista en vivo.

En el nuevo libro de Anabel Hernández que lleva por nombre Las señoras del narco, amar en el infierno, una mujer identificada como Celeste -quien fue expareja del capo y madre de su hija- narró dicho episodio.

¿Qué se dice en el libro de Anabel sobre Paty Navidad?

Según el texto Las señoras del narco, amar en el infierno, en una ocasión, Celeste, quien habría sido una expareja de Beltrán Leyva, estaba junto a Violeta Vizcarra y ambas se encontraron en un lugar a Paty Navidad.

La mujer ahondó en que habría convencido a Paty para que diera un concierto privado a Beltrán, aunque aparentemente ña artista no sabía quién era la persona que lo contrató. Celeste puntualizó que Navidad se habría comportado de forma profesional y dio una breve presentación, en donde sorprendió con su voz.

Posteriormente, El Barbas, como también se le conocía a Beltrán, le habría dicho a la actriz de Televisa que lo acompañara para que le diera su pago prometido. Celeste los habría guiado a la bodega en donde estaba una gran fortuna.

Aparentemente, Arturo Beltrán Leyva no prendió a la luz y empezó a acariciar a Paty Navidad. Para ese momento, Celeste tuvo intenciones de irse, pero la famosa la habría tomado de la mano como una forma de pedirle que se quedara como apoyo.

Después de un rato y que Navidad no accediera a los deseos del capo, éste no le habría querido pagar la cifra pactada.

Una breve disputa habría iniciado, pues Paty habría defendido su trabajo y habría dejado en claro que había cantado las melodías por las que fue contratada. Ante esto, Leyva supuestamente le ofreció darle el doble de dinero si iba al día siguiente.

La también participante de La Casa de los Famosos se negó rotundamente y, aunque también se le ofreció un lujoso automóvil Mercedes, ella declinó la oferta asegurando que no lo necesitaba.

Durante la conversación, Paty Navidad habría intentado aplacar a Beltrán al decirle que ella era de Sinaloa y conocía a un comandante. A lo que Leyva respondió que él también tenía contacto con varios.

¿Qué dijo Paty Navidad sobre esa situación?

Después de que se publicó dicho libro, Paty Navidad dio su versión al canal de Youtube conocido como Magañísimo.

“El que nada teme, nada debe. Yo soy una mujer de convicciones y el que me conoce lo sabe, yo he defendido mi integridad, mi dignidad y no tengo ningún problema en tratar a las personas como personas, si a mí se me respeta, yo no voy por la vida juzgando ni señalando, perdón pero esa es mi forma de ser”.

Recientemente en La Mesa Caliente, la famosa dio más detalles sobre dicho encuentro que tuvo con el capo.

“Yo estaba en un antro cuando un grupo de mujeres, se acercaron a decirme que había un tío suyo quien cumplía años y era muy fan mío, pero estaba enfermo (...) “Yo no sabía a quién le iba a cantar, me conmovió, él ya no vive, salí de ahí bien, sin problemas, no tuve un amante ni nada”, señaló.

De igual forma, cuando Paty encaró a Anabel le dijo: “Me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas. Hay una la cual yo acepté desde que pasó porque me enorgullece y cuenta a mi favor; deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quien soy, pero hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas”.