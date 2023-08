Omisión local, cifras dispares y desapariciones imparables: qué hay detrás de la renuncia de Karla Quintana

Karla Quintana presentó su renuncia por presuntas presiones de la Segob. (Infobae)

“Los contextos actuales” fue el único motivo que Karla Quintana Osuna hizo público al anunciar su renuncia como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), una decisión que tomó por sorpresa a colectivos y activistas involucrados en el rubro.

En un país con casi 111 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, la dimisión de Quintana a su cargo sembró un sinfín de dudas respecto a las razones que la habrían motivado.

Fuentes oficiales consultadas por The Washington Post reconocieron que su salida se derivó de los procedimientos contemplados en el nuevo censo de personas desaparecidas anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en meses pasados.

Durante su conferencia matutina del 9 de junio, AMLO señaló que este conteo sería “para tener una plena certeza” de cuántas personas desaparecidas hay en el país, acusando que los datos proporcionados por la Comisión Nacional de Búsqueda no serían confiables.

Alejandro Encinas negó haber estado relacionado con cualquier acto que motivara la renuncia de Karla Quintana. (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

Conviene señalar que la información con la que la CNB ha trabajado es proporcionada mayoritariamente (64,10%) por las fiscalías estatales y federal, cuyas bases de datos no son públicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, funcionarios del gobierno mexicano señalaron a The Washington Post que Karla Quintana habría sido orillada a renunciar luego de que se negara a “alterar” las cifras incluidas en el registro de la CNB.

“Temía que la hicieran modificar los datos”, señaló un diplomático europeo al citado medio en calidad de anonimato.

La dependencia encargada de nombrar a una nueva persona que encabece la Comisión es la Secretaría de Gobernación (Segob), la misma en la que aparentemente se habría originado la presión en contra de Quintana y tres de sus directores generales para que presentaran su renuncia.

Los obstáculos a los que se ha enfrentado la CNB para mantener actualizadas las cifras, así como las discrepancias con otras dependencias, no son un tema nuevo, ya que en mayo de 2022 Quintana comentó para Infobae México que diversas autoridades no tendrían una plena disposición para hacerle frente a esta crisis de desapariciones.

En una gran cantidad de casos, son las familias de las personas desaparecidas las que tienen que llevar a cabo las búsquedas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, declaró que hay diversas crisis en el país, de los cerca de 100 mil desaparecidos, 98% de impunidad, y las instituciones no han podido, querido o sabido enfrentarlas

“El sistema ordinario no ha podido, no ha querido, no ha sabido dar respuestas. Las familias te lo dicen todo el tiempo, ‘la que hace la búsqueda e investigación soy yo’”, dijo la ahora exfuncionaria en entrevista.

En este mismo sentido, María Herrera, activista de Michoacán que busca a sus cuatro hijos desaparecidos desde 2008, reconoció en una conversación con The Washington Post que está “decepcionada” de la manera en que las instituciones han abordado este problema a nivel nacional.

“[AMLO] siempre dice que tiene otros datos [...] Pero las que tenemos los números reales somos nosotras, las madres. Las familias son las que están sufriendo esta tragedia”, acusó.

Hasta el momento de la presente publicación no hay información oficial sobre la persona que ocupará el lugar de Karla Quintana al frente de esta Comisión que, desde el inicio del presente gobierno en diciembre de 2018, ha recopilado información sobre 35 mil 636 casos de personas desaparecidas.