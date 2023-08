Quién es Sergio ‘El Pájaro’ Ortiz, el cantante que desató rumores de muerte como estrategia publicitaria

El artista ronda por los 29 años de edad. (Facebook: El Pájaro Ortiz)

Usuarios de redes sociales explotaron en contra de Sergio “El Pájaro” Ortiz en cuanto trascendió que los rumores sobre su muerte no eran verdad ni una confusión alimentada por sus fans, sino una estrategia publicitaria previo al lanzamiento de su nuevo tema musical: Mi Funeral. Fue el propio cantante quien desmintió las especulaciones y ofreció una disculpa pública por lo sucedido.

“Una persona de mi equipo de trabajo hace unos días había comentado sobre la idea de hacer una imagen mía con un moño negro para promocionar el lanzamiento de esta canción que se iba a lanzar el día de hoy (...) No sé sino fue muy claro al decir que no estaba de acuerdo”, declaró.

El intérprete insistió en que todo fue una confusión ocasionada por una estrategia publicitaria que no aprobó y no sólo aseguró que despidió al responsable de colgar la imagen, también confesó que está considerando demandarlo por daño moral.

Ganó fama tras formar parte de Cuisillos. (Facebook: El Pájaro Ortiz)

¿Quién es Sergio “El Pájaro” Ortiz?

El cantante nació en Guadalajara, Jalisco, y actualmente ronda por los 29 años de edad. De acuerdo con una entrevista que concedió para Karina Hernández en diciembre de 2019, comenzó su carrera artística como una estrella infantil en la segunda temporada de Código F.A.M.A. y con tan sólo 10 años de edad lanzó su primera canción, Mi Talismán.

“Me tocó vivir esa etapa en la que los realities tenían credibilidad, y no lo digo en mala onda por los de ahorita, creo que sigue siendo un negocio y todo, siempre han estado manipulados, pero en mi tiempo había más credibilidad”, contó.

En esa ocasión fue Jonathan Becerra quien se coronó como el triunfador. Cabe recordar que en esa misma generación participaron Joss Favela, reconocido cantautor de regional mexicano.

El cantante culpó a un integrante de su equipo de trabajo (Facebook: El Pájaro Ortiz)

Posteriormente, Sergio Ortiz probó suerte como actor con personajes secundarios en telenovelas, pero terminó regresando a la música y encontró una gran oportunidad en la banda Cuisillos, donde se ocupó el lugar de vocalista hasta hace unos años.

Durante la misma entrevista, el cantante comentó que también formó parte de la primera generación de La Academia, pero su nombre no aparece entre los artistas que formaron parte del proyecto en aquellos años.

¿Por qué Sergio Ortiz es conocido como “El Pájaro”?

El intérprete de música ranchera reveló que su apodo fue resultado de un repentino cambio de imagen que sufrió antes de adicionar para Cuisillos.

Cuenta con más de 44 mil seguidores en Instagram. (Facebook: El Pájaro Ortiz)

“En la banda en la que estaba, cuando a penas me invitaron a escucharme, a hacer un tipo casting, yo tenía una motito, tenía el pelo largo (...) No traía casco, pónganse casco, y llegue con el pelo esponjado. Entonces el dueño, Arturo Macías, me dijo: ‘Te pareces al pájaro loco’. Ya cuando me escuchó cantar y me invitó a formar parte de su organización, me dijeron que así me iban a poner”, contó para Karina Hernández.

Tras separarse de la legendaria banda, Sergio tomó la decisión de también desprenderse de su sobrenombre, pero no lo consiguió: “Me cambié el nombre, pero me seguían diciendo Pájaro”.