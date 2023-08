Alertan por desaparición de un menor de EEUU en Ixtapa-Zihuatanejo

(Foto: especial)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó este jueves sobre la desaparición de un menor de edad de origen estadounidense en el municipio de Ixtapa Zihuatanejo, uno de sus destinos turísticos más importantes.

Se trata de Atlas Neptune Boylan, de cuatro años, quien junto a su madre, Kathryn Margaret, fueron vistos por última vez el pasado 22 de julio; sin embargo, fue hasta este 23 de agosto que el padre y esposo, oriundo del estado de Michoacán, acudió a la Policía Municipal a interponer la denuncia ante las autoridades.

Al cumplirse 48 horas de la denuncia, la FGE activó la Alerta Amber y difundió la ficha de búsqueda a través de redes.

De acuerdo con la ficha, Neptune Boylan es de tez blanca, complexión mediana, cabello lacio rubio, cejas semipobladas, nariz chata, boca y labios medianos y con ojos azules.

Las autoridades indicaron que temen que el niño sea víctima de un delito, por lo que solicitaron la colaboración de la ciudadanía para encontrarlo.

Mientras que de Kathryn, la ficha de Protocolo Alba, señala que es de tez blanca, complexión delgada, estatura de 1.60 metros, cabello rubio, de ojos de color rubio y corto. Además, tiene dos tatuajes: uno en forma de flor en el hombro izquierdo y una cruz cristiana en el brazo derecho.

Para proporcionar información al respecto, proporcionaron los teléfonos: 800 832 7692 o al 911.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el estado de Guerrero hay al menos 4 mil 136 personas en dicha situación.

En comparación a los dos primeros trimestres del año 2023, la percepción de inseguridad incrementó en Acapulco y Zihuatanejo en Guerrero.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en comparación con el primero trimestre del año que comprende de enero, febrero y marzo, con en el segundo trimestre que comprende de abril, mayo y junio, se registró un aumento en la percepción de inseguridad con cuatro puntos en Zihuatanejo.

En el primer trimestre del año, el 67.6 por ciento de la población consideró inseguro vivir en Ixtapa-Zihuatanejo, mientras que en el segundo trimestre 71.6 por ciento de la población consideraron inseguro el municipio, siendo el lugar 27 a nivel nacional.

En comparación al año 2022, si hubo una reducción, en junio de 2022 el 78.3 por ciento de la gente catalogó inseguro Ixtapa, 6.7 puntos porcentuales menos en un año.

Guerrero con Alerta de Viaje

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) publicó este martes las actualizaciones en sus Alertas de Viaje con el objetivo de proteger a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

México está en dicho listado con seis entidades a las que el gobierno del presidente Joe Biden pide no visitar ante el alto riesgo que existe por los niveles de inseguridad y violencia.

Estos son: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, destinos donde se asientan cárteles del narcotráfico. Incluso en el mapa interactivo aparecen en color rojo.

Se explicó que en estos destinos se tiene capacidad limitada para prestar auxilio a sus connacionales.

“Los delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos, están muy extendidos y son comunes en México. El gobierno de los EE. UU. tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia [...] Los viajes de los empleados del gobierno de los EE. UU. a ciertas áreas están prohibidos o restringidos”

“Los empleados del gobierno de EE. UU. no pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden tomar taxis en la calle y deben depender de los vehículos despachados [...] Los empleados del gobierno de EE. UU. deben evitar viajar solos, especialmente en áreas remotas. Los empleados del gobierno de EE. UU. no pueden conducir desde la frontera”, , se lee en el comunicado.