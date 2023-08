Marcela Mistral defendió a Poncho de Nigris por no querer convivir con Sofía y Ferka cuando traían bikini

Marcela Mistral aseguró que está orgullosa de Poncho de Nigris por ignorar a Ferka y Sofía. (Ig: @ponchodenigris) (Ig: @ferk_q) (Ig: @sofiariveratorres)

Los temas polémicos y controversiales que surgieron dentro de La Casa de los Famosos México al parecer continuarán acaparando los reflectores por un tiempo más dentro de los medios de comunicación y las redes sociales. Un tema aparentemente olvidado fue recordado por Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, quien defendió a su actual pareja por evitar a sus compañeras Ferka y Sofía Rivera cuando se paseaban por el lugar en bikini.

Uno de los momentos que causaron disgusto entre los seguidores del reality show fue cuando María Fernanda Quiroz y Sofía compartieron el gimnasio que había dentro del inmueble hablando de Marcela Mistral de una manera negativa, esto fue lo que dijeron:

“Un señor (Poncho de Nigris) dentro de la casa dijo que no hablaba con nosotras porque respeta a quien está allá afuera... él puede hablar con las mujeres que quiera... con la mujer que quiera llevarse, también necesita tener amigas...”, dijo Ferka. Sofía continuó con las críticas: “También es la seguridad de quien está afuera... si su relación es tan frágil... que cualquiera la pone a tambalear...”.

Sofía Rivera Torres aseguró que Eduardo Videgaray, su actual pareja, confía en ella a diferencia de lo que creía de Marcela MIstral. (Archivo)

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, decidió guardar silencio mucho tiempo desde que ellas compartieron esas palabras, pero fue en un podcast transmitido a través de YouTube en el canal de Karime Pindter, influencer y conductora, que defendió al regiomontano por alejarse cada que ellas “se paseaban en bikini”. Esto fue lo que dijo:

“Han surgido momentos... fue Ferka y Sofía quienes platicaron... déjame recordar... eso ya es más acá que para allá, dentro de la casa tuvieron esta plática desafortunada relacionada con las amistades... mi marido es un viejo lobo de mar... no se le dice qué hacer, él hace las cosas por decisión y convicción... sí convive pero decide con quién se junta.. él decía que se pusieran sus tanguitas, peor no iba a estar a su lado porque tiene responsabilidad afectiva”.

Marcela Mistral aseguró que las decisiones que tomó Poncho de Nigris dentro del reality show no “lo hacen menos hombre, ni le quitan sus instintos de ver a las mujeres”, pero eso lo hace todo un caballero y agradeció el gesto de respeto de su parte.

Marcela Mistral invitó a Issabela Camila a su canción "Team Infierno" para demostrar el apoyo a sus esposos.

Relacionado con este tema ella dijo que las conversaciones que mantenía Poncho de Nigris con el resto de participantes de La Casa de los Famosos México la sacaban de contexto. Pero para ella la realidad es que no hay nada de malo en que las chicas del Team Cielo usaran bikini o ropa interior pequeña, sino que no quería convivir con ellas.

Ella opinó que los acuerdos que ellos mantienen son producto de los dos y no con base en los comentarios que los demás digan sobre su matrimonio.

Marcela Mistral preferiría a Ferka por el hecho de que tiene un bebé

Después de conversar sobre las polémicas acusaciones, fue Karime (la anfitriona) quien le espetó que ignoró completamente la pregunta inicial que era si prefería a Ferka o a Sofía. Asegurando que no había pasado por alto el cuestionamiento, la esposa de Poncho de Nigris afirmó que prefiere convivir con María Fernanda.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral tienen 9 años juntos. (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

“Una mujer puede ser la enemiga de otra... pero me identifico más con Ferka por el tema de la paternidad... compartieron una agresión en mi contra, pero yo respiro igual... prefiero a Ferka... no se me va, ella está en un momento importante en la vida de una mujer porque tiene un bebecito hermoso”, declaró Marcela Mistral.

Ella se mostró un poco molesta porque la llamaron “floja y guanga”, pero a pesar de todo esto decidió perdonarlas y restarle importancia a los ataques que las integrantes del Team Cielo tuvieron en su contra.