Alma Lourdes defendió a su hermana de acoso e Hilario regresó para matarla a balazos en Sonora I VIDEO

Hilario "N" fue detenido tras atacar a balazos a Alma Lourdes en Ciudad Obregón (Foto: Fiscalía Sonora)

Alma Lourdes se encontraba laborando en una carnicería ubicada en Ciudad Obregón, Sonora, cuando un cliente -con el que había sostenido una discusión momentos antes- irrumpió en el establecimiento y la atacó con un arma de fuego, privándola de la vida.

Te puede interesar: Juez de Sonora negó amparo a Ovidio Guzmán

Los sucesos ocurrieron en la tarde del sábado 19 de agosto, cerca de las 16:00 horas, en un local ubicado en la colonia Quinta Díaz, entre las calles Cajeme y California, donde un hombre acudió a comprar unos paquetes de carne.

En un video compartido en redes sociales se observa que el adulto mayor (de sombrero, lentes y playera blanca) sostenía unas charolas de comida entre sus brazos y al mismo tiempo discutía con Alma, una joven trabajadora de aproximadamente 30 años de edad que aquel día vestía una blusa negra y un pantalón de mezclilla.

El presunto feminicida discutió con Alma antes de perpetrar el ataque

“¿Quiere ponerse al tú por tú con una mujer?”, increpó Alma a dicho sujeto, mientras otro trabajador de playera roja observaba lo sucedido y una mujer grababa con su celular. “Pues no (...) yo respeto a la mujer”, respondió el hombre, quien supuestamente dijo que “lo habían tratado mal”, sin que hasta el momento se conozcan las razones del altercado.

Te puede interesar: Quién es Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles que buscará la Jefatura de Gobierno de la CDMX

“Como un caballero deje las cosas y se retira”, sostuvo Alma con tono firme para que el cliente se retirara del lugar. En respuesta, el adulto mayor aventó la mercancía e insultó a la joven. Cuando abrió la puerta y estaba a punto de salir del local, forcejeó con la trabajadora. Ante ello, uno de sus compañeros intervino y empujó al agresor, quien cayó al suelo.

“¡Háblale a la patrulla, por favor!”, señaló la mujer que se encontraba grabando lo ocurrido. A pesar de que el cliente ya se encontraba en el exterior del establecimiento, regresó para golpear al trabajador de player roja en la cara. “¡Por favor, la patrulla! Es para que se lo lleven ahorita”, se escucha de fondo momentos antes de que concluya el video.

El ataque armado se registró en una carnicería ubicada en Ciudad Obregón (Foto: Twitter@michelleriveraa)

Posteriormente, el hombre regresó a la carnicería presuntamente armado y abrió fuego contra Alma, quien perdió la vida por las heridas de bala. Fue así como se dio aviso a las autoridades para que detuvieran a dicho sujeto, pues ya lo tenían identificado en video.

Familiar de Alma denuncia acoso

En la madrugada de este domingo, la Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora dio a conocer que el adulto mayor, de 71 años de edad aproximadamente, fue detenido tras un operativo. El individuo responde al nombre de Hilario “N” y fue aprehendido en la colonia Zona Norte por el delito de homicidio calificado en agravio de Alma, quien tenía una hija menor de edad.

Te puede interesar: Las cartas de Morena a la CDMX 2024: Azcapotzalco

Isabel, hermana de Alma Lourdes, dio a conocer a través de redes sociales que no se trató de un “crimen pasional” como se había informado en medios locales, sino que se trató de un feminicidio perpetrado por un sujeto que presuntamente acosaba a otra de sus hermanas, sin dar mayores detalles al respecto.

(Foto: FAcebook)

“Fue un FEMINICIDIO a mano armada de un señor acosador, que por el simple hecho de que le hayan dicho un ‘no’ (...) fue capaz de arrebatarle la vida a una persona inocente, que lo único que hizo fue EXIGIR respeto hacia mi otra hermana (a quien el señor acosaba y acosó durante días en su trabajo). Un señor que no tuvo escrúpulo alguno para quitarle la vida a una mujer trabajadora, honrada, que siempre veía cómo ofrecerle una mejor vida a su hija a diario”, escribió Isabel en su cuenta de Facebook.

“Mi hermana Alma Lourdes tiene nombre, no es ‘la mujer’, ‘la difunta’, ‘el cadáver’ ni ‘el cuerpo’, ella es una mujer fuerte, tan fuerte que siempre cuidó de nosotras hasta el último momento. Quien realmente la conoce sabe lo mucho que ha trabajado para salir adelante, que no molestaba a nadie, que simplemente realizaba su trabajo como habitualmente lo hacía, Fue asesinada por defender y decir ‘No, señor, no moleste. Este es un lugar de trabajo, respete’”, agregó.

Ante estos hechos, se informó que Alma será velada en la mañana de este domingo en Ciudad Obregón, por lo que sus familiares pidieron respeto ante la pérdida sufrida. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Sonora se cometieron 11 feminicidios en el primer semestre de 2023.